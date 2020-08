Nederlandse darter (20) betrokken bij matchfixing-zaak

„Ik wil graag mijn oprechte excuses aanbieden voor de fout die ik heb gemaakt”, zei Nijman in een verklaring tegen de PDPA. „Ik werd onder druk gezet om een partij te verliezen en stemde daar mee in. Ik beken schuld en neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden op mij”, aldus de 20-jarige darter, die tevens zegt de straf die hem eventueel wordt opgelegd zal accepteren.

De Darts Regulation Autority (DRA) startte een onderzoek naar aanleiding van een melding van de International Betting Integrity Association (IBIA). Tijdens de partij van Nijman tegen de Engelse David Evans werden er namelijk verdachte weddenschappen afgesloten. Nijman verloor met 4-0.

Nijman geeft toe dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan matchfixing, door de partij tegen Evans opzettelijk te verliezen. „Ik had met mijn management, de PDPA, DRA of politie moeten praten, maar liet dit na. Ik raad iedere andere speler aan, die in zo’n dergelijke positie terechtkomt, dit wel te doen.”

De PDPA heeft Nijman voorlopig geschorst. Een zitting over de matchfixing-zaak volgt nog. Nijman heeft aangegeven dat hij volledig zal meewerken aan het onderzoek.

Nijman is overigens niet in het bezit van een PDC-tourkaart, maar kreeg tijdens de coronapauze wel de nodige aandacht toen hij tijdens een het online dartstoernooi Modus Icons of Darts de gestopte Raymond van Barneveld en Phil Taylor versloeg.