Malacia niet tegen Twente, maar Slot rekent op hem in finale

Feyenoord heeft de ‘pitbull’ Malacia hard nodig tegen de tot op het bot gemotiveerde miljoenenploeg van succes-coach Jose Mourinho. In de grootste wedstrijden, zoals tegen Ajax met sterspeler Antony als zijn directe tegenstander, was Malacia dit seizoen steeds op zijn best.

Slot zegt: ,,Het is heel jammer dat hij er zondag niet bij is, maar het is niet zorgelijk. Alle verwachtingen zijn dat hij volgende week weer gaat meetrainen om beschikbaar te zijn voor het duel met AS Roma.’’

De coach van de Rotterdammers legt uit dat Malacia tegen PSV geen ‘acuut moment’ heeft gehad waardoor hij geblesseerd is geraakt. ,,Anders had hij de wedstrijd tegen PSV ook niet kunnen uitspelen. Maar de eerste keer dat hij weer op het trainingsveld kwam, dat was woensdag, kwam hij erachter dat hij nog wat klachten had van zondag.’’