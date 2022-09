Roglic deelt tik uit aan Evenepoel, ritwinst Carapaz

Het duurde lang alvorens er een kopgroep geformeerd werd, maar uiteindelijk reden er tien man weg met daarbij als meest in het oog springende renner Carapaz. De Ecuadoriaan won twee dagen geleden al een etappe met een aankomst bergop.

De regerend olympisch kampioen was ook op de slotklim de meest bedrijvige van de vluchters, maar hij kwam niet weg. Luis Leon Sanchez en Clément Champoussin gaven goed partij. Ondertussen viel bij de klassementsrenners Primoz Roglic aan en voor het eerst deze Vuelta moest Remco Evenepoel ruimte prijsgeven. De Belg moest even later ook de anderen laten rijden. Enric Mas en Miguel Angel Lopez sloten aan bij de Sloveen van Jumbo-Visma.

Vooraan had Carapaz zich uiteindelijk toch ontdaan van zijn medevluchters, terwijl Roglic in de laatste anderhalve kilometer Mas overboord gooide. Hij en Lopez kwamen bij de laatste kilometer door op een paar tellen van Carapaz. Het was niet genoeg voor de ritzege, die ging naar de renner van Ineos-Grenadiers. Achter hem werd Lopez tweede voor Roglic. De Sloveen staat nu op 1.49 van Evenepoel.

Kelderman zakte in het klassement van de zesde naar de achtste plaats, met een achterstand van bijna 7 minuten op Evenepoel. Arensman klom naar de elfde plaats. De 22-jarige Gelderlander staat 9.14 minuten achter op de nummer 1 van het klassement.