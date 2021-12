De laatste Grand Prix van het seizoen kende een krankzinnig slot. Hamilton leek onbedreigd af te stevenen op de winst én de wereldtitel, tot vijf rondes voor het einde de Canadees Nicholas Latifi crashte. De safetycar kwam op de baan, waardoor het hele veld in elkaar schoof. Verstappen lag zo’n 12 seconden achter op zijn Britse rivaal, maar mocht achter de safetycar weer aansluiten bij de Brit. Het leidde tot een ultiem slot van de 22e GP van het seizoen. Nadat de race weer was vrijgegeven, slaagde Verstappen er in de laatste ronde in om Hamilton te passeren en daardoor de wereldtitel te pakken.

Mercedes besloot na de race om twee protesten in te dienen. Volgens het team van Hamilton had de raceleiding de reglementen niet goed gevolgd in de slotfase van de race. Vijf achterblijvers die tussen Hamilton en Verstappen in reden, werden door de raceleiding in de voorlaatste ronde voorbij de safetycar gedirigeerd, zodat de twee titelrivalen achter elkaar kwamen te zitten. Volgens Mercedes schrijven de regels voor dat de safety car daarna nog een ronde op de baan had moeten blijven.

Het Duitse team pleitte er voor om de klassering in de race na de voorlaatste ronde aan te houden voor de einduitslag. Hamilton reed toen nog voor Verstappen. „De stewards zijn van mening dat de race hierdoor met terugwerkende kracht zou worden ingekort en dat is niet gepast”, staat in het oordeel. „Het protest wordt dan ook afgewezen.”

Bekijk ook: Mercedes legt zich nog niet neer bij wereldtitel Max Verstappen

De stewards hadden eerder al het protest tegen een vermeende inhaalactie van Verstappen achter de safety car van tafel geveegd. Ze erkenden dat de Red Bull van Verstappen „gedurende een zeer korte tijd enigszins” voor de Mercedes van de Brit zat. „Het was op een moment dat beide auto’s accelereerden en remden.” Verstappen lag weer achter Hamilton toen de safety car-fase eindigde en dus werd het protest afgewezen.