Sport Kort: EF Education strikt Esteban Chaves

Wielerploeg EF Education legt Colombiaan Chaves vast

09:30 uur Wielerploeg EF Education-Nippo heeft de Colombiaanse wielrenner Esteban Chaves voor 2022 vastgelegd. De 31-jarige Colombiaan verruilt de Australische ploeg BikeExchange na acht jaar voor het Amerikaanse team.

„Ik wilde om verschillende redenen naar EF”, zegt Chaves. „Van buitenaf kun je zien dat het een grote familie is waar iedereen gedreven wordt door de passie voor het wielrennen. Daarnaast is een van de ploegleiders, Juanma Garate, een wielrenner die ik bewonderde toen ik begon en ten slotte lijkt het me leuk om Colombiaanse ploeggenoten te hebben. Maar bovenal is het shirtje heel cool.”

Chaves eindigde in 2016 als tweede in de Giro d’Italia en als derde in de Vuelta. Hij won in zijn carrière drie ritten in de Ronde van Italië en twee in de Ronde van Spanje. Ook won hij De Ronde van Lombardije in 2016.

Basketballer Doncic verlengt bij Dallas Mavericks

09:11uur Basketballer Luka Doncic gaat zijn contract bij NBA-ploeg Dallas Mavericks met vijf seizoenen verlengen. Met het nieuwe contract van de 22-jarige Sloveen is een bedrag van 207 miljoen dollar (176 miljoen euro) gemoeid, meldden Amerikaanse media waaronder sportzender ESPN.

„Het is een droom die uitkomt”, reageerde Doncic bij ESPN. De Sloveen leidde zijn land bij de Olympische Spelen in Tokio naar de halve finales, waarin de ploeg werd uitgeschakeld door Frankrijk. Daarna verloor Slovenië de strijd om het brons van Australië.

Het huidige contract van Doncic dateert van 2018, toen hij voor het eerst werd geselecteerd door Atlanta Hawks en meteen naar de Mavericks werd gestuurd in ruil voor Trae Young en een andere speler. Mede dankzij de Sloveen bereikte Dallas de laatste twee seizoenen de play-offs van de NBA, waarbij het beide keren in de eerste ronde werd uitgeschakeld door Los Angeles Clippers.