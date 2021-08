Sport Kort: Sepp Blatter verschijnt ook woensdag voor de Zwitserse aanklager

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Blatter verschijnt ook woensdag voor de Zwitserse aanklager

16.22 uur: Sepp Blatter verschijnt woensdag voor de derde dag op rij bij het federale parket van Zürich. De voormalige voorzitter van de FIFA zal zich dan opnieuw laten verhoren door een Zwitserse aanklager.

De 85-jarige Blatter moet zich verantwoorden voor een verdachte betaling aan Michel Platini. De oud-voorzitter van de UEFA ontving in 2011 ruim 1,8 miljoen euro. Volgens Blatter kreeg hij dat geld voor werkzaamheden die hij jaren daarvoor zou hebben verricht.

Blatter mag vanwege medische redenen eigenlijk niet langer dan 90 minuten verhoord worden. Hij bleef maandag echter bijna drie uur binnen. Dinsdag stapte hij wel na zo’n anderhalf uur naar buiten. „Het gaat goed met meneer Blatter”, zei zijn woordvoerder. „Maar dat komt niet door de vragen van de aanklager. Het is een beetje belachelijk. De vermoedens over hem zijn een beetje absurd.”

De aanklager verdenkt Blatter van fraude en ontrouwe bedrijfsvoering. De FIFA schorste Blatter in 2015 al voor acht jaar vanwege de dubieuze betaling aan Platini. De schorsing werd later teruggebracht tot zes jaar. Afgelopen maart kreeg Blatter te horen dat hij voor nog eens zeven jaar wordt geschorst. De ethische commissie van de FIFA acht Blatter ook schuldig aan plichtsverzuim, belangenverstrengeling en het aanbieden of aanvaarden van geschenken en bonussen. Deze nieuwe schorsing gaat in oktober in, als de oude sanctie van zes jaar is verstreken.

Kragh Andersen en Denz blijven bij Team DSM

15.23 uur: Asbjørn Kragh Andersen en Nico Denz fietsen ook volgend seizoen voor wielerploeg Team DSM. De Deen en Duitser hebben hun aflopende verbintenis verlengd.

Team DSM maakte vorige week bekend dat John Degenkolb komend jaar terugkeert. De 32-jarige Duitser reed in de periode 2012 tot en met 2016 ook al voor deze wielerploeg, toen in het peloton onder andere namen (Argos-Shimano, Giant-Shimano, Giant-Alpecin). Daarna verhuisde hij naar Trek-Segafredo en in 2020 naar Lotto Soudal. De Belgische formatie nam hem dit jaar niet mee naar de Ronde van Frankrijk.

Real Madrid begint rechtszaak tegen La Liga om investering

14.43 uur: Real Madrid begint een rechtszaak tegen La Liga vanwege de investering die de organisatie van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie vorige week overeenkwam met investeringsfonds CVC.

De Madrilenen laten in een officieel statement weten dat er juridische stappen worden ondernomen tegen La Liga-voorzitter Javier Tebas, tegen CVC-voorzitter Javier de Jaime Guijarro en tegen het investeringsfonds zelf.

Real is het niet eens met de deal waarbij CVC een belang van 10 procent krijgt en ook een tiende van de omzet. Daarmee geeft La Liga volgens Real door die club gegenereerde omzet weg. CVC neemt het belang van 10 procent over voor 2,7 miljard euro.

Het bestuur van Real heeft dinsdag unaniem besloten tot de rechtsgang en laat weten alle mogelijke stappen te zullen nemen om besluiten over het akkoord tussen La Liga en CVC op de Algemene Vergadering van La Liga op 12 augustus te annuleren of tegen te houden.

Intermarché met wielrenner Kreder naar Ronde van Spanje

13.50 uur: Wielerploeg Intermarché-Wanty-Gobert start met Wesley Kreder in de Ronde van Spanje. De Belgische ploeg meldt met een ervaren ploeg te beginnen aan het eerste optreden in de Vuelta.

Behalve Kreder zijn dat de Italianen Riccardo Minali en Simone Petilli, de Est Rein Taaramäe, de Belg Kévin Van Melsen, de Noor Odd Christian Eiking, de Tsjech Jan Hirt en de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes, die vorige maand als veertiende eindigde in de Tour de France.

„Meintjes heeft bewust de Olympische Spelen links laten liggen om goed van de Ronde van Frankrijk te kunnen herstellen”, zegt ploegleider Valerio Piva. „Op papier is hij onze man voor het klassement, met de steun van Hirt, Petilli en Taaramäe.” Kreder zal vooral worden ingezet in de sprinttrein van Minali.

„Alle renners hebben minstens één grote ronde uitgereden en weten wat hen te wachten staat”, zegt Piva. „Ik verwacht van onze selectie net als in de Giro aanvallend koersgedrag, want het is onze grootste kans om een ritoverwinning te behalen. In de Ronde van Italië verwezenlijkten we een droomscenario door de derde rit te winnen en enkele weken op een wolk van euforie te zweven.” Taco van der Hoorn bezorgde de ploeg toen de verrassende etappezege.

Sprinter Caleb Ewan niet op tijd fit voor Vuelta

13.20 uur: Caleb Ewan ontbreekt in de ploeg van Lotto-Soudal voor de Vuelta. De Australiër heeft nog te veel last van zijn sleutelbeen, dat hij op vier plekken brak tijdens de Ronde van Frankrijk.

Ewan moest in de Vuelta het grote uithangbord worden van Lotto-Soudal, dat ook de geblesseerde Jasper De Buyst nog moet missen. „Door de afwezigheid van Caleb Ewan en Jasper De Buyst hebben we de selectie voor de Ronde van Spanje wat moeten aanpassen, waardoor de ploeg nu meer gericht is op het klimwerk”, zegt ploegleider Nikolas Maes. „Jongens als Andreas Kron en Harm Vanhoucke hebben al meermaals bewezen dat ze kunnen presteren. Zij worden ondersteund door Steff Cras, Matthew Holmes, Sylvain Moniquet en Maxim Van Gils. Met Frederik Frison en Florian Vermeersch hebben we nog twee sterke renners aan boord.”

De Ronde van Spanje gaat zaterdag van start met een tijdrit over 7,1 kilometer met start en aankomst in Burgos.

Robertson mist seizoensstart Liverpool door enkelblessure

13.19 uur: Verdediger Andy Robertson zal de seizoensstart van Liverpool door een enkelblessure moeten missen. De aanvoerder van het Schotse nationale voetbalelftal liet na onderzoek in het ziekenhuis weten dat het „niet al te ernstig is, maar dat de schade aan zijn enkelbanden even moet helen.”

Robertson raakte afgelopen zondag geblesseerd in een oefenwedstrijd tegen Athletic Bilbao. Hij moest ondersteund worden om het veld te verlaten.

„Ik denk dat we geluk hebben gehad met Andy. Het had veel erger kunnen zijn”, zei trainer Jürgen Klopp. De Duitse coach verwacht de verdediger terug voor de onderbreking van de interlands begin september of vlak erna.

Robertson zal naar verwachting de wedstrijden tegen Norwich, Burnley en Chelsea in de Premier League moeten missen. Ook is het onzeker of hij volgende maand kan meespelen in de interlands van Schotland tegen Denemarken, Moldavië en Oostenrijk.

Motorcoureur Savadori succesvol geopereerd na crash in MotoGP

12:26 uur Motorcoureur Lorenzo Savadori is succesvol geopereerd aan een gebroken enkel. Zijn team Aprilia MotoGP meldt dat de 28-jarige Italiaan maandag in Parma een operatie heeft ondergaan en de Grote Prijs van Oostenrijk komend weekend zal missen.

Savadori was tijdens de Grote Prijs van Stiermarken afgelopen zondag met de Spanjaard Dani Pedrosa betrokken bij een zwaar ongeval, waarbij de motoren in brand vlogen. Pedrosa liep zelf weg van de plaats van het incident, Savadori werd per brancard afgevoerd.

„De operatie is perfect verlopen en de coureur zal meteen met de revalidatie starten, om zo snel mogelijk terug te keren in het racen”, zegt Aprilia.

Wielerploeg EF Education legt Colombiaan Chaves vast

09:30 uur Wielerploeg EF Education-Nippo heeft de Colombiaanse wielrenner Esteban Chaves voor 2022 vastgelegd. De 31-jarige Colombiaan verruilt de Australische ploeg BikeExchange na acht jaar voor het Amerikaanse team.

„Ik wilde om verschillende redenen naar EF”, zegt Chaves. „Van buitenaf kun je zien dat het een grote familie is waar iedereen gedreven wordt door de passie voor het wielrennen. Daarnaast is een van de ploegleiders, Juanma Garate, een wielrenner die ik bewonderde toen ik begon en ten slotte lijkt het me leuk om Colombiaanse ploeggenoten te hebben. Maar bovenal is het shirtje heel cool.”

Chaves eindigde in 2016 als tweede in de Giro d’Italia en als derde in de Vuelta. Hij won in zijn carrière drie ritten in de Ronde van Italië en twee in de Ronde van Spanje. Ook won hij De Ronde van Lombardije in 2016.

Basketballer Doncic verlengt bij Dallas Mavericks

09:11uur Basketballer Luka Doncic gaat zijn contract bij NBA-ploeg Dallas Mavericks met vijf seizoenen verlengen. Met het nieuwe contract van de 22-jarige Sloveen is een bedrag van 207 miljoen dollar (176 miljoen euro) gemoeid, meldden Amerikaanse media waaronder sportzender ESPN.

„Het is een droom die uitkomt”, reageerde Doncic bij ESPN. De Sloveen leidde zijn land bij de Olympische Spelen in Tokio naar de halve finales, waarin de ploeg werd uitgeschakeld door Frankrijk. Daarna verloor Slovenië de strijd om het brons van Australië.

Het huidige contract van Doncic dateert van 2018, toen hij voor het eerst werd geselecteerd door Atlanta Hawks en meteen naar de Mavericks werd gestuurd in ruil voor Trae Young en een andere speler. Mede dankzij de Sloveen bereikte Dallas de laatste twee seizoenen de play-offs van de NBA, waarbij het beide keren in de eerste ronde werd uitgeschakeld door Los Angeles Clippers.