James Harden laat zich weer gelden bij de Nets

Basketbal: Harden ook in tweede duel voor Nets trefzeker

07.45 uur: Ook in zijn tweede duel voor Brooklyn Nets heeft nieuwkomer James Harden laten zien dat de basketbalploeg uit New York er een vedette bij heeft. Harden, die vorige week overkwam van Houston Rockets, was tegen Milwaukee Bucks goed voor 34 punten en 12 assists en leverde daarmee een forse bijdrage aan de 125-123-zege.

Bij zijn debuut zondag versloegen de Nets Orlando Magic en tekende Harden meteen voor een zogenoemde triple-double met onder meer 32 punten. Hij werd de eerste speler van Brooklyn Nets die in zijn eerste twee duels voor de ploeg meteen boven de 30 punten uitkwam.

Kevin Durant voegde er 30 punten aan toe waaronder een driepunter 36 seconden voor het eindsignaal. De bal was bij Durant beland nadat Harden een driepunter had gemist maar zelf de bal veroverde in de rebound. Hij passte de bal op zijn teamgenoot die daarmee de eindstand bleek te hebben bepaald. Niet veel later miste Khris Middleton een worp van afstand en de kans om de Bucks aan een voorsprong te helpen. Dat deed hij nog eens met 1 seconde op de klok.

Waterpolo: Waterpolosters in Triëst op jacht naar olympisch ticket

07.16 uur: De Nederlandse waterpolosters gaan deze week in Triëst op jacht naar een ticket voor de Olympische Spelen. Het olympisch kwalificatietoernooi is voor de ploeg van bondscoach Arno Havenga de laatste kans om zich te plaatsen voor Tokio.

Oranje opent het toernooi in de ’bubbel’ in de Italiaanse stad om 20.00 uur tegen Slowakije. Oranje speelt in groep A ook tegen gastland Italië (woensdag om 14.00 uur) en Frankrijk (donderdag om 16.00 uur). Op vrijdag zijn de kwartfinales, zaterdag valt de beslissing in de strijd om de laatste twee tickets naar Tokio. Havenga verwacht dat Oranje het dan opneemt tegen Hongarije of Griekenland, op papier de twee sterkste teams uit poule B.

De winnaars van de twee halve finales plaatsen zich voor de Spelen. De Nederlandse waterpolosters pakten in 2008 olympisch goud, maar grepen zowel in 2012 als 2016 op het OKT naast een ticket voor de Spelen. In 2012 verloor Oranje de beslissende wedstrijd in Triëst tegen Italië (6-7). Vier jaar later op het kwalificatietoernooi in Gouda ging het op het laatste moment mis tegen Spanje (7-10).