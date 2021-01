Thibaut Pinot slaat Tour over en kiest voor Giro

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Pinot slaat Tour over en kiest voor Giro

17:49 uur Wielrenner Thibaut Pinot slaat dit jaar de Tour de France over. De kopman van Groupama-FDJ wil zich volledig richten op de Ronde van Italië.

„De Giro is dit jaar mijn grote doel”, vertelde de 30-jarige Fransman dinsdag op een persconferentie. „Ik zal er alles aan doen om daar 100 procent te zijn.”

Pinot vindt dat het profiel van de Tour dit jaar niet bij zijn kwaliteiten past. De klimmer eindigde in 2017 al eens als vierde in de Giro. Hij was in 2019 de nummer 5 van de Tour, toen hij moest opgeven met een dijbeenblessure. Pinot eindigde vorig jaar als 29e in de Ronde van Frankrijk, na een valpartij.

Voetbal: Bayern tegen Al Duhail of Al Ahly in halve finale WK clubs

17:21 uur Bayern München speelt in de halve finale van het toernooi om de wereldbeker voor clubs tegen Al Duhail of Al Ahly. Dat was het resultaat van de loting van dinsdag. De clubs uit Qatar en Egypte gaan eerst onderling uitmaken wie tegen de winnaar van de Europese Champions League mag spelen.

Het evenement in Qatar begint op 4 februari met de ontmoeting tussen Tigres UANL uit Mexico en Ulsan Hyundai uit Zuid-Korea. De winnaar daarvan komt in de halve finale uit tegen de kampioen van Zuid-Amerika. Wie dat is moet nog worden uitgemaakt tussen Santos en Palmeiras, twee clubs uit Brazilië.

Voor het toernooi tussen de continentale kampioenen heeft Oceanië geen deelnemer afgevaardigd. Dit is het gevolg van maatregelen genomen tegen de coronacrisis.

Danny Makkelie is één van de scheidsrechters op het evenement, waarvan de finale op 11 februari plaatsvindt. Vooralsnog worden bij de wedstrijden een beperkt aantal toeschouwers toegelaten.

Voetbal: Noorse Riise interim-bondscoach Engelse voetbalsters

16:07 uur De Noorse Hege Riisse is door de Engelse voetbalbond aangesteld als interim-bondscoach van de voetbalsters. Riisse vervult de taak totdat Sarina Wiegman (51), momenteel nog bondscoach van Oranje, in dienst treedt van de FA.

De Engelse bond maakte eerder in de week bekend dat Phil Neville per direct stopt als bondscoach. Niet hij, maar Risse gaat de Engelse speelsters coachen op de Olympische Spelen in Tokio. Na de Spelen in Tokio treedt Wiegman in dienst bij de FA. De KNVB heeft nog geen opvolgster benoemd.

Als speelster werd de 51-jarige Riise in 1995 wereldkampioen en won ze op de Olympische Spelen in 2000 een gouden medaille. Ze kwam tot maar liefst 188 interlands.

Voetbal: Vertonghen en vier andere spelers van Benfica hebben corona

15:52 uur Jan Vertonghen en vier andere voetballers van Benfica zijn besmet met het coronavirus. Dat heeft de club uit Lissabon dinsdag laten weten.

Gilberto, Grimaldo, Luca Waldschmidt en Diogo Gonçalves zijn de andere spelers van Benfica die in quarantaine moeten. Maar liefst twaalf leden van de technische staf van de club zijn ook besmet.

Benfica wil het liefst twee weken niet in actie komen. De ploeg staat derde in de Portugese voetbalcompetitie.

Voetbal: Beerschot promoveert Still (28) tot hoofdcoach na vertrek Losada

De Belgische voetbalclub Beerschot heeft Will Still benoemd tot hoofdtrainer. Hij was de assistent van de Argentijn Hernán Losada, die ervoor heeft gekozen zijn loopbaan bij de Amerikaanse club DC United te vervolgen.

De pas 28 jaar oude Still, die ook bij Lierse SK en Standard Luik werkzaam is geweest, is de jongste trainer op het hoogste niveau van België.

Beerschot is de nummer 10 van de Belgische voetbalcompetitie.

Wielrennen: Alaphilippe start seizoen in Provence

12.38 uur: Voor wereldkampioen Julian Alaphilippe begint het seizoen in de Ronde van de Provence. De Franse wielrenner van Deceuninck - Quick-Step maakt daar vanaf 11 februari zijn eerste wedstrijdkilometers van dit jaar. De koers, die in 2016 ontstond, kent onder meer een rit naar Chalet-Reynard, enkele kilometers onder de top van de Mont Ventoux.

Alaphilippe nam slechts een keer eerder deel aan de vierdaagse rittenkoers, in 2016. Aan het einde van februari komt hij zijn regenboogtrui ook showen in de Omloop Het Nieuwsblad, meldt zijn ploeg.

„Ik kan niet wachten om die trui in zo veel mogelijk koersen te laten zien. Ik herstel nog van mijn val in de Ronde van Vlaanderen, maar maak forse stappen. Ik weet zeker dat het de komende weken alleen maar beter zal gaan”, aldus Alaphilippe, die in de Ronde van Vlaanderen, in een kopgroep met Mathieu van der Poel en Wout van Aert, tegen een motor reed.

Voetbal: FC Twente moet Oosterwolde paar weken missen

11.46 uur: FC Twente-trainer Ron Jans kan voorlopig niet beschikken over Jayden Oosterwolde. De verdediger viel vorige week donderdag in de competitiewedstrijd tegen Ajax uit met een hamstringblessure. De Enschedese club meldt dinsdag dat nader onderzoek heeft uitgewezen dat Oosterwolde „enkele weken” niet inzetbaar is.

Jans zag in het duel met Ajax ook aanvaller Vaclav Cerny uitvallen. Vrijdag bleek al dat diens blessure veel ernstiger is. De Tsjech wordt vanwege een zware kniekwetsuur dit seizoen niet meer aan de aftrap verwacht.

Schaatsen: Canadese schaatser Fish verdedigt wereldtitel niet in Thialf

11.22 uur: Graeme Fish doet volgende maand niet mee aan de WK afstanden in Heerenveen. De 23-jarige Canadees is de regerend wereldkampioen op de 10 kilometer en bovendien houder van het wereldrecord.

„Het was de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten nemen. Het liefst was ik ook gewoon naar Nederland gekomen, maar vanwege het coronavirus vind ik het een te groot risico”, zei Fish tegen schaatsen.nl.

„Op dit moment vind ik mijn gezondheid net even wat belangrijker dan een WK. Ik ben nog altijd erg jong en zou mijn toekomst niet op het spel willen zetten door naar Nederland af te reizen en daar het virus op te lopen. Dan blijf ik liever in Canada om aan bepaalde dingen te werken, zodat ik volgend jaar beter dan ooit ben. Het is altijd een droom geweest om goud te winnen op de Olympische Spelen. Ik weet dat het nu nog ver weg is, maar ik ben er al wel naar aan het toewerken.”

Fish verbrak in februari van vorig jaar in Salt Lake City op de 10 kilometer het wereldrecord van zijn landgenoot Ted-Jan Bloemen: 12.33,86.

De WK afstanden zijn van 11 tot en met 14 februari.

Voetbal: Torino vindt in oud-speler Nicola nieuwe trainer

10.52 uur: De Italiaanse voetbalclub Torino heeft in Davide Nicola een nieuwe trainer gevonden. De 47-jarige Italiaan, oud-speler van de club, volgt Marco Giampaolo op. Giampaolo werd maandag ontslagen door de nummer 18 van de Serie A.

Nicola werkte de afgelopen jaren ook in eigen land; bij Crotone, Udinese en Genoa. De afgelopen jaren slaagde hij erin clubs te behoeden voor degradatie.

Als speler van Torino had Nicola in het seizoen 2005-2006 met een doelpunt in de play-off-finale een aandeel in de promotie naar de Serie A.

Torino wacht vrijdag de uitwedstrijd tegen Benevento.

Badminton: Caljouw strandt opnieuw in eerste ronde

10.12 uur: Badmintonner Mark Caljouw is bij de Toyota Thailand Open in Bangkok in de eerste ronde uitgeschakeld. Lee Cheuk Yiu was in een spannende partij net de betere: 13-21 25-23 22-20.

Caljouw ging vorige week in de Yonex Thailand Open, eveneens in Bangkok, ook al in de eerste ronde onderuit, toen tegen Lee’s landgenoot NG Ka Long Angus. Beide toernooien uit de World Tour in Thailand tellen niet mee voor olympische kwalificatie. Daarvoor wordt vanaf maart gespeeld, te beginnen in Basel.

Ook voor Selena Piek en Robin Tabeling eindigde het toernooi in het gemengddubbel na één ronde. Het als eerste geplaatste Thaise koppel Puavaranukroh/Taerattanachai was in twee games (21-14 21-19) te sterk voor het Nederlandse duo.

Basketbal: Harden ook in tweede duel voor Nets trefzeker

07.45 uur: Ook in zijn tweede duel voor Brooklyn Nets heeft nieuwkomer James Harden laten zien dat de basketbalploeg uit New York er een vedette bij heeft. Harden, die vorige week overkwam van Houston Rockets, was tegen Milwaukee Bucks goed voor 34 punten en 12 assists en leverde daarmee een forse bijdrage aan de 125-123-zege.

Bij zijn debuut zondag versloegen de Nets Orlando Magic en tekende Harden meteen voor een zogenoemde triple-double met onder meer 32 punten. Hij werd de eerste speler van Brooklyn Nets die in zijn eerste twee duels voor de ploeg meteen boven de 30 punten uitkwam.

Kevin Durant voegde er 30 punten aan toe waaronder een driepunter 36 seconden voor het eindsignaal. De bal was bij Durant beland nadat Harden een driepunter had gemist maar zelf de bal veroverde in de rebound. Hij passte de bal op zijn teamgenoot die daarmee de eindstand bleek te hebben bepaald. Niet veel later miste Khris Middleton een worp van afstand en de kans om de Bucks aan een voorsprong te helpen. Dat deed hij nog eens met 1 seconde op de klok.

De nederlaag kostte Milwaukee de leidende positie in de Eastern Conference waar nu Boston Celtics bovenaan staat. Los Angeles Lakers behield de leiding in de Western Conference ondanks een nederlaag wel. Golden State Warriors was in LA met 115-113 te sterk. Stephen Curry was met 26 punten topschutter bij de Warriors. Bij de Lakers bleef LeBron James steken op 19 punten.

Waterpolo: Waterpolosters in Triëst op jacht naar olympisch ticket

07.16 uur: De Nederlandse waterpolosters gaan deze week in Triëst op jacht naar een ticket voor de Olympische Spelen. Het olympisch kwalificatietoernooi is voor de ploeg van bondscoach Arno Havenga de laatste kans om zich te plaatsen voor Tokio.

Oranje opent het toernooi in de ’bubbel’ in de Italiaanse stad om 20.00 uur tegen Slowakije. Oranje speelt in groep A ook tegen gastland Italië (woensdag om 14.00 uur) en Frankrijk (donderdag om 16.00 uur). Op vrijdag zijn de kwartfinales, zaterdag valt de beslissing in de strijd om de laatste twee tickets naar Tokio. Havenga verwacht dat Oranje het dan opneemt tegen Hongarije of Griekenland, op papier de twee sterkste teams uit poule B.

De winnaars van de twee halve finales plaatsen zich voor de Spelen. De Nederlandse waterpolosters pakten in 2008 olympisch goud, maar grepen zowel in 2012 als 2016 op het OKT naast een ticket voor de Spelen. In 2012 verloor Oranje de beslissende wedstrijd in Triëst tegen Italië (6-7). Vier jaar later op het kwalificatietoernooi in Gouda ging het op het laatste moment mis tegen Spanje (7-10).