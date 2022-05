Jai Hindley pakt eindzege in Giro d’Italia, Koen Bouwman de bergtrui

Bovendien is hij ook pas de vierde Nederlander die de bergtrui in een grote ronde heeft gewonnen (Zoetemelk, Vuelta ’71, Rooks ’88, Theunisse ’89 Tour). Voor Hindley kwam zijn eindzege niet meer in gevaar in de afsluitende tijdrit.

Vooraf werd gedacht dat Mathieu van der Poel een goede kans maakte voor de dagzege in de race tegen de klok. De Nederlander reed ook rap, maar moest zijn meerdere erkennen in de Italiaan Matteo Sobrero en zijn landgenoot Thymen Arensman.

De nationaal kampioen tijdrijden van Italië was over 17,4 kilometer 23 seconden sneller dan Arensman van Team DSM. Van der Poel eindigde op 40 seconden als derde, Bauke Mollema werd vierde.

Hindley is de tweede Australische renner die een grote ronde op zijn naam weet te schrijven. Cadel Evans won de Tour de France in 2011.

Evenepoel wint Ronde van Noorwegen, Kristoff pakt laatste rit

Alexander Kristoff heeft de laatste etappe van de Ronde van Noorwegen op zijn naam geschreven. De eindzege in de Noorse etappekoers is voor de Belg Remco Evenepoel, die drie ritten wist te winnen. De kopman van Quick-Step - Alpha Vinyl bleef in het klassement de Australiërs Jay Vine en Lucas Plapp ruim voor.

Kristoff was in de slotrit met start en finish in Stavanger na 149,3 kilometer de beste in de massasprint. De Noor van Intermarché - Wanty-Gobert versloeg de Brit Ethan Vernon en de Deen Mads Pedersen. Nederlands kampioen Timo Roosen eindigde als zesde voor ploeggenoot Mike Teunissen van Jumbo-Visma. Voor Kristoff was het de eerste etappezege in deze Ronde van Noorwegen en de negende ritoverwinning in totaal.