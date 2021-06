Einde aan speculaties: Kylian Mbappé blijft bij PSG

Ondanks dat de sterspeler nog een contract bij PSG heeft tot juni 2022, werd hij de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. „Waar moet hij heen? Welke club kan vandaag de dag concurreren met de ambities van PSG? Dit is Parijs, dit is zijn land en het is zijn missie hier te voetballen om de Ligue 1, zijn land en de hoofdstad te promoten. We zullen spoedig een nieuw contract met hem overeenkomen”, aldus Al-Khelaifi in de Franse sportkrant L'Équipe.

PSG kende een matig seizoen. De club greep naast de landstitel en werd in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld door Manchester City. Wel won Paris Saint-Germain de Franse beker.

Bekijk ook: Georginio Wijnaldum binnen 24 uur naar PSG

De kans is groot dat Mbappé volgend seizoen versterking krijgt van Georginio Wijnaldum. Zondag werd bekend dat de Nederlander binnen afzienbare tijd zijn handtekening hoopt te zetten onder een superaanbod van PSG.