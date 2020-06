US Open hoopt financiële ramp te voorkomen

US Open: Hoop en vrees vechten om voorrang

AMSTERDAM - Vooral onder tennissers in Europa bestaat weinig enthousiasme voor het plan om de US Open eind augustus te laten doorgaan. Maar de Amerikanen werken hard aan een noodscenario en zijn vastbesloten een uitgeklede versie van hun eigen grandslamtoernooi te laten plaatsvinden. Al was het alleen maar om een financiële ramp te voorkomen.