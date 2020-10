Twee roeiers uit ’gouden’ EK-ploeg besmet met coronavirus

Een van de roeiers kreeg na de race lichte klachten, de kamergenoot had nergens last van. Beiden zijn meteen getest, waaruit bleek dat de testresultaten van beiden positief waren. Ze zijn direct geïsoleerd na de positieve test.

De technische staf, onder leiding van de bondsarts en technisch directeur Hessel Evertse, heeft direct na de positieve test alle atleten geïnformeerd, gescreend en in risicogroepen ingedeeld. Ook heeft er een bron- en contactonderzoek plaatsgevonden voor de beide atleten.

De andere betrokken roeiers en de coach van de ploeg zijn allen negatief getest en blijven tien dagen in quarantaine, zoals de protocollen voorschrijven. Dit geldt ook voor iedereen die langer dan vijftien minuten in nauw contact en binnen anderhalve meter van beide positief geteste atleten is geweest.

Trainingen

De trainingen van het nationale roeiteam in Nederland worden pas hervat zodra de bondsarts heeft beoordeeld dat alle risico’s zoveel mogelijk zijn beperkt.