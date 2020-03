Jumbo-Visma mijdt ook Parijs-Nice vanwege coronavirus

Gezondheidsrisico’s vanwege het coronavirus en het gebrek aan adequate garanties over te volgen procedures hebben geleid tot een negatief advies van de medische staf om deel te nemen.

„Dit doet pijn en is teleurstellend”, stelt directeur Richard Plugge van Team Jumbo-Visma. „Maar dit is het beste besluit dat we nu kunnen nemen. Als management hebben we de verantwoordelijkheid om alle risico’s zorgvuldig af te wegen. Die zijn nu te groot.” Renners en stafleden die naar de wedstrijd zouden vetrekken, reageerden begripvol en instemmend.

Na het schrappen van de Italiaanse wedstrijden is Parijs-Nice vooralsnog de enige wedstrijd die ook van het programma verdwijnt. Andere wedstrijden worden van geval tot geval beoordeeld. „Wielrennen heeft een uniek karakter en reizen en het verblijven in hotels is inherent aan de sport. Dat maakt ons kwetsbaar in deze coronacrisis. De gezondheid van renners, staf en publiek verdienen nu elke prioriteit, waarbij we ook rekening houden met omstandigheden die kunnen ontstaan zoals quarantaine, ziekte of ziekenhuisopname.”

De Franse rittenkoers uit de UCI WorldTour begint zondag. Jumbo-Visma trok zich eerder al terug voor de Italiaanse koersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. De organisatie besloot later om al die wedstrijden af te gelasten vanwege het nieuwe coronavirus dat rondwaart.