Basel bewijst Nederlands voetbal weer slechte dienst

Een ronde eerder had Basel PSV uit het toernooi gezet. De Eindhovenaren spelen nu verder in de Europa League.

Gernot Trauner zette LASK in de 51e minuut op voorsprong. Zo’n tien minuten voor het einde maakte João Klauss er 0-2. Luca Zuffi zorgde vervolgens nog voor enige hoop bij de thuisclub.

Ricky van Wolfswinkel speelde de hele wedstrijd mee bij Basel.

Coëfficiëntenlijst

Nederland moet dit seizoen op de coëfficiëntenlijst wederom in achtervolging op Oostenrijk. Vorig seizoen was deze inhaalrace succesvol, waardoor de kampioen van de Eredivisie van 2019/20 waarschijnlijk weer direct geplaatst is voor de Champions League.

Maar de Nederlandse clubs moeten Oostenrijk dit seizoen nóg een keer voorbij om ervoor te zorgen dat ook de kampioen van 2020/21 weer rechtstreeks naar het miljardenbal mag. Die inhaalrace heeft door de nederlaag van Basel tegen LASK een kleine knauw gekregen.