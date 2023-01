Djokovic overleeft wedstrijdpunt en schrijft 92e ATP-titel op zijn naam

In de eerste set plaatste de 22-jarige Amerikaan bij een stand van 4-4 als eerst een breek. Hij kreeg in de game daarna drie setpunten, maar de Serviër toonde weer eens zijn gigantische ventlust en brak terug: 5-5. Een tiebreak moest vervolgens de beslissing in de set brengen. Hierin trok Korda nipt aan het langste eind: 7-6 (8).

In het tweede bedrijf serveerde de Serviër ijzersterk, maar juist bij een stand van 6-5 in het voordeel van de Amerikaan kreeg Korda zijn eerste breekpunt. Het betekende bovendien gelijk een wedstrijdpunt. Djokovic bleef echter koel en maakte het wedstrijdpunt onschadelijk. De Serviër hield vervolgens toch gewoon zijn eigen servicegame. In de daaropvolgende tiebreak was hij een klasse apart: 7-6 (3).,

Bekijk hieronder een van de heerlijke punten van Djokovic in de finale:

In de derde set ging het lange tijd gelijk op. Korda bood lang uitstekend verweer, maar moest uiteindelijk na ruim drie uur tennissen toch zijn meerdere erkennen in de nummer vijf van de wereld.

Bekijk hieronder het wedstrijdpunt van Djokovic:

Djokovic is een van de favorieten voor de titel op de Australian Open, die op 16 januari beginnen. Hij verloor er in 2018 voor het laatste een partij en won daarna de edities van 2019, 2020 en 2021 waarna hij vorig jaar zijn titel niet mocht verdedigen.