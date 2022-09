Frenkie de Jong: ’Ik ben blij dat ik het bij Barcelona zo gedaan heb’

De Jong trapt af: „Er was natuurlijk veel rumoer. Ik kan niet helemaal in detail treden over wat er wel en niet is gebeurd. De club heeft zo zijn ideeën gehad, en ik had die ook. Soms botst dat. Maar in principe is dat allemaal goed gedaan.”

De middenvelder van Oranje kon niet anders dan concluderen dat hij de juiste keuze had gemaakt door in Barcelona te blijven. „Ja, ik ben blij dat ik het zo gedaan heb. Ik speel ook weer nu, dat helpt wel ja.”

Lewandowski

Tijdens de interland zal De Jong zijn ploeggenoot bij Barcelona, Robert Lewandowski, treffen bij de Polen. De Jong is onder de indruk van de spits. „Hij is een indrukwekkende speler, en een harde werker.” Geadviseerd hoe zijn ploeggenoot te bestrijden had hij zijn ploeggenoten bij Oranje nog niet. „Ik heb ze nog geen advies gegeven, dat krijgen ze wel van de staf. Maar hij moet zo min mogelijk in scoringspositie komen, daar moeten we als team voor zorgen.”