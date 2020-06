Sport Kort: Beachvolleybalster Meppelink denkt mee over steunfonds

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Beachvolleybal: Meppelink denkt mee over besteding steunfonds FIVB

08.06 uur: Toen wereldvolleybalbond FIVB in mei aankondigde met een steunfonds te komen voor volleyballers in financiële nood was Madelein Meppelink een van de boegbeelden om de boodschap uit te dragen.

Ze is lid van de atletencommissie en weet dat er inmiddels honderden verzoeken uit heel de wereld zijn binnengekomen. „Het gaat om ondersteuning voor de directe basisbehoeften zoals eten en huur. Maar ook kan het een bijdrage zijn bij het opstarten richting toernooien. Zeker bij beachvolleybal is er meestal sprake van individuele coaches die betaald moeten worden.”

Samen met medewerkers van de FIVB en leden van de atletencommissie bekijkt de Haagse beachvolleybalster alle aanvragen. „Er zijn ook wel wat beperkingen. Het geldt alleen voor sporters die op topniveau hebben deelgenomen en de behoeften worden met elkaar vergeleken. Waar de nood het hoogst is zal de steun in eerste instantie naartoe gaan. Maar er volgt wellicht een tweede ronde nu door het uitblijven van toernooien het inkomstenverlies doorgaat.”