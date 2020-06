Sport Kort: Marathonloper Kamworor breekt been bij aanrijding

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Donar contracteert broer van coach Rudez

12.58 uur: Bij het aantrekken van spelers voor het komende seizoen is basketbalclub Donar uitgekomen bij de broer van coach Ivan Rudez. Het betreft de 34-jarige Kroatische forward Damjan Rudez die na een rondgang door Europa en een korte periode in de Amerikaanse profcompetitie NBA, zijn loopbaan voortzet in Groningen.

Rudez begon zijn carrière bij KK Zrinjevac in Zagreb en verkaste op 18-jarige leeftijd naar Oostende, waar hij twee jaar speelde. Een periode van tien jaar langs vele Europese topclubs volgde, onder meer bij Olympia Ljubljana en Zaragoza. Indiana Pacers liet Rudez debuteren in de NBA, waar hij een goede tijd kende in het seizoen 2014-2015. Na nog twee korte NBA-periodes bij de Minnesota Timberwolves en Orlando Magic, keerde hij terug naar Europa.

Rudez is 2.08 meter lang en kan op beide forwardposities uit de voeten. Zijn broer werd in april al aangesteld als coach bij Donar voor komend seizoen.

Marathonlopen: Kamworor breekt been bij aanrijding

12.05 uur: De Keniaanse atleet Geoffrey Kamworor is tijdens een training in zijn vaderland aangereden door een motor. De wereldrecordhouder op de halve marathon liep daarbij een gebroken scheenbeen op, melden lokale media. De 27-jarige loper, vorig jaar winnaar van de marathon van New York, hield ook verwondingen over aan zijn hoofd.

„Ik was ongeveer een kilometer van mijn huis tijdens mijn ochtendtraining toen ik van achteren werd aangereden door een motor. De bestuurder heeft me overeind geholpen en naar een ziekenhuis gebracht”, vertelde Kamworor in de Daily Nation. Zijn trainingsmaat Eliud Kipchoge, wereldrecordhouder op de marathon, wenste Kamworor een spoedig herstel toe. „Het leven zit vol onzekerheden, kijk maar wat er met mijn vriend en trainingsmaat is gebeurd”, zei Kipchoge.

Voetbal: Oud-bondscoach Bilardo besmet met coronavirus

10.24 uur: Carlos Bilardo, de bondscoach van de Argentijnse voetbalploeg die in 1986 de wereldtitel veroverde, is besmet met het coronavirus. Dat hebben bronnen rond zijn familie gemeld. „Hij is positief getest maar vertoont geen symptomen. Hij voelt zich goed”, aldus de bron. Bilardo (82) woont sinds twee jaar in een verzorgingshuis in Buenos Aires.

Bilardo coachte Argentinië dat in 1986 aan de hand van Diego Maradona in Mexico de wereldtitel veroverde. Als speler van Estudiantes won hij tussen 1968 en 1970 drie keer de Copa Libertadores.

In dat laatste jaar verloor hij met zijn team de finale om de wereldbeker tegen Feyenoord. Estudiantes, waarvoor hij ook als coach werkzaam was, wenste Bilardo op Twitter sterkte. In Argentinië zijn al bijna 1200 mensen overleden aan Covid-19, de ziekte die het gevolg is van besmetting met het coronavirus.

Beachvolleybal: Meppelink denkt mee over besteding steunfonds FIVB

08.06 uur: Toen wereldvolleybalbond FIVB in mei aankondigde met een steunfonds te komen voor volleyballers in financiële nood was Madelein Meppelink een van de boegbeelden om de boodschap uit te dragen.

Ze is lid van de atletencommissie en weet dat er inmiddels honderden verzoeken uit heel de wereld zijn binnengekomen. „Het gaat om ondersteuning voor de directe basisbehoeften zoals eten en huur. Maar ook kan het een bijdrage zijn bij het opstarten richting toernooien. Zeker bij beachvolleybal is er meestal sprake van individuele coaches die betaald moeten worden.”

Samen met medewerkers van de FIVB en leden van de atletencommissie bekijkt de Haagse beachvolleybalster alle aanvragen. „Er zijn ook wel wat beperkingen. Het geldt alleen voor sporters die op topniveau hebben deelgenomen en de behoeften worden met elkaar vergeleken. Waar de nood het hoogst is zal de steun in eerste instantie naartoe gaan. Maar er volgt wellicht een tweede ronde nu door het uitblijven van toernooien het inkomstenverlies doorgaat.”