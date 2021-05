FC Utrecht voelt zich benadeeld in De Kuip

Premium Voetbal

Feyenoord-trainer Dick Advocaat vreest voor tranen bij afscheid

Rond de laatste wedstrijd van Dick Advocaat als clubcoach gaat het vooral over het wel of niet doorgaan van Feyenoord-FC Utrecht. De Domstedelingen vechten via een kort geding aan dat de finale van de play-offs op zondag wordt gespeeld in plaats van zaterdagavond.