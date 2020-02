Video: Max Verstappen ’gaat vreemd’ met racemonster

Op het circuit van Silverstone kroop de Nederlander achter het stuur van het VP1-prototype, dat mede door een 6.5 liter V12-motor en een uniek hybridesysteem de snelste auto voor op de openbare weg ooit moet worden. Ook teamgenoot Alexander Albon mocht de hypercar aan de tand voelen.

„Ik heb vorig jaar tijdens de Britse Grand Prix de eerste kilometers van de Aston Martin Valkyrie mogen aanschouwen, maar het is natuurlijk altijd leuker om zelf achter het stuur te zitten”, laat Verstappen op zijn website weten. „Het was geweldig om als een van de eersten in deze auto te rijden en er kennis mee te maken.”

„Natuurlijk bevindt de auto zich nog in de ontwikkelfase, maar je kunt echt al de snelheid voelen. En die is wel anders vergeleken met een normale auto! De downforce is ook ongelofelijk en bovendien ziet hij er erg agressief uit. Ik heb het erg naar mijn zin gehad”, aldus Max.