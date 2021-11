Max Verstappen beseft: ’Het ziet er goed uit’

„Het ging allemaal om zo laat remmen als je kan. Dat pakte geweldig uit en maakte feitelijk mijn race. Ik kon me volledig focussen op mezelf en we hadden een geweldige snelheid”, aldus Verstappen, die beseft dat de wereldtitel lonkt. „Het ziet er goed uit, maar het kan ook snel omdraaien. Ik kijk uit naar de volgende race in Brazilië.”

Red Bull deed geweldige zaken. Lewis Hamilton eindigde weliswaar als tweede, maar Sergio Pérez als derde en Valtteri Bottas buiten de punten. Het publiek ging volledig uit zijn dak. Verstappen: „Het is hier geweldig. De mensen houden van Formule 1. Met Sergio als teamgenoot wist ik dat we op zoveel support konden rekenen.”

Lewis Hamilton was vooral blij dat hij nog als tweede was geëindigd. De Brit kon Pérez net achter zich houden. „Red Bull was superieur dit weekeinde”, stelde de zevenvoudig wereldkampioen, die nu negentien punten moet zien goed te maken ten opzichte van Verstappen. „Ik heb alles gegeven. Het was nog een geweldig gevecht met Sergio. Meer dan dit hadden we niet kunnen doen.”