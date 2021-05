Feyenoord en Dick Advocaat willen seizoen samen afmaken

De coach uitte zondagmiddag na de verloren uitwedstrijd (3-2) bij ADO Den Haag zijn twijfels of hij zijn dienstverband in De Kuip nog wel moest volmaken. Advocaat was uiterst ontevreden over het optreden van zijn spelers en gaf aan dat hij wilde weten of het vertrouwen vanuit de spelersgroep er nog was.

Omdat de selectie maandag vrij was, komt de coach zijn groep dinsdagochtend pas weer onder ogen. De clubleiding en Advocaat zelf hopen samen nog een succesvol einde aan het seizoen te breien.

Dat wordt wel een pittig karwei, want door de nederlaag in Den Haag is de achterstand op concurrent Vitesse (dat vierde staat) vijf punten met nog drie duels te gaan. De vierde plaats is goed voor een rechtstreekse kwalificatie voor de derde voorronde van de Conference League. Eindigt Feyenoord als vijfde, dan moet het in de play-offs met de nummers 6, 7 en 8 duelleren om het laatste te vergeven Europese ticket, dat rechtgeeft op een plaats in de tweede voorronde van de Conference League.

