Golden Boy-award: winnaar De Ligt opnieuw in de race

Jaarlijks wordt de prijs voor Europees talent van het jaar uitgereikt door de Italiaanse sportkrant Tuttosport. Gerenomeerde journalisten uit verschillende landen brengen hun stem uit op de beste speler onder de 21 jaar op de Europese voetbalvelden.

De Ligt kende als 19-jarige aanvoerder van Ajax een uitstekend seizoen. Zo werd in Nederland de dubbel (kampioenschap en nationale beker) gepakt. Maar de Amsterdammers baarden vooral opzien in Europa door de halve finales van de Champions League te behalen. In het kampioenenbal werden grootmachten Real Madrid en Juventus verslagen. In de halve eindstrijd ging het in blessuretijd maar net mis tegen Tottenham Hotspur. Ook met het Nederlands elftal liet De Ligt zich gelden. Zo werd de finale van de Nations League bereikt. Daarin bleek Portugal te sterk.

Overigens is De Ligt niet de enige genomineerde uit Nederland. Ook AS Roma-aanvaller Justin Kluivert, Ajax-middenvelder Jurgen Ekkelenkamp (19), Juventus-middenvelder Leandro Fernandes (19), Manchester United-aanvaller Tahith Chong (19) en Feyenoord-verdediger Lutsharel Geertruida (18) maken kans op de prestigeuze prijs.

De Golden Boy-award werd tot op heden twee keer door een Nederlander gewonnen. Naast De Ligt won ook Rafael van der Vaart de verkiezing voor Europees talent van het jaar. Hij kreeg de prijs in 2003.