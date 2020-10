AZ en het raadsel Albert Gudmundsson

Albert Gudmundsson toonde zijn klasse tegen HNK Rijeka. Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - Albert Gudmundsson. De IJslandse international is als voetballer een typisch gevalletje van ’Je houdt van hem of je haat hem’. Donderdagavond sloot de aanhang van AZ de wispelturige aanvaller in ieder geval liefdevol in de armen, aangezien Appie met twee goals een cruciale rol vertolkte in de 4-1 overwinning op HNK Rijeka.