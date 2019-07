Rico Verhoeven: ’Groter dan dit wordt het niet’

Deel 1 van Rico vs Badr, in december 2016, is een prooi voor Verhoeven. Eind dit jaar volgt ’part 2’. Ⓒ Richard Sijmons

AMSTERDAM - Unfinished Business. Onder deze noemer gaan Rico Verhoeven en Badr Hari op 21 december in de Gelredome opnieuw de strijd met elkaar aan in de ring van organisator Glory. „Dit is de WK-finale! Groter dan dit wordt het niet”, reageert Verhoeven dolenthousiast vanuit Brentwood, een district in het westen van Los Angeles.