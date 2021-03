Tijdrit in Catalonië prooi voor Rohan Dennis, João Almeida pakt leiderstrui

Dennis deed 22 minuten en 27 seconden over het parcours en dat was vijf seconden sneller dan Remí Cavagna. Almeida werd vierde, op 28 seconden.

Steven Kruijswijk reed een prima tijdrit. De Nederlander van Jumbo-Visma fietste zich naar een knappe vijfde tijd, op 33 seconden van de winnaar. De kopman, die zijn contract heeft verlengd tot eind 2023, staat nu in het algemeen klassement op de vierde plaats met 5 seconden achterstand op Almeida.

Dennis rijdt sinds vorig jaar voor de Ineos-ploeg. Hij was in tijdritten al een paar keer dicht bij een overwinning, maar drie keer eindigde de specialist als tweede. In de Spaanse etappekoers was het eindelijk raak voor de Australiër. Dennis legde de 18,5 kilometer af in 22 minuten en 27 seconden. „Het was een lange weg, de afgelopen 1,5 jaar waren behoorlijk zwaar”, zei Dennis, die in september 2019 zijn laatste overwinning boekte. Hij prolongeerde toen in Yorkshire zijn wereldtitel tijdrijden. „Wat dit voor me betekent? Heel veel! Mijn eerste zege voor Ineos, mijn eerste overwinning sinds Yorkshire. Het is geweldig om terug te zijn op de hoogste trede van het podium.”

De komende dagen gaan de renners klimmen in Catalonië. De derde en vierde etappe eindigen bergop. De Ronde van Catalonië finisht zondag in Barcelona.