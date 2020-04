Ook Bournemouth zwicht voor kritiek en trekt steunaanvraag in

De Engelse club van Nathan Aké en Arnaut Danjuma Groeneveld had eerder een deel van het kantoorpersoneel met verlof gestuurd vanwege de coronacrisis. Daardoor kon Bournemouth aanspraak maken op een noodregeling waarbij het salaris van de naar huis gestuurde medewerkers voor 80 procent is gegarandeerd, met een maximum van 2500 pond (circa 2850 euro) per maand.

Publieke opinie

De clubleiding gaf toe dat de pittige kritiek in Engeland op de steunaanvraag een belangrijke rol had gespeeld om het besluit terug te draaien. Volgens de publieke opinie is het reddingsfonds van de overheid niet bestemd voor clubs uit de Premier League, die over het algemeen dankzij onder meer hoge inkomsten uit de tv-rechten over royale budgetten beschikken.

Liverpool en Tottenham kwamen al eerder op het besluit terug om een deel van het personeel naar huis te sturen. Nu maken alleen Newcastle United en Norwich City als clubs uit de Premier League nog gebruik van de steunmaatregel van de Britse overheid.