US Open: Novak Djokovic komt met de schrik vrij tegen Laslo Djere

In de derde set namen de krachten bij Djere, nummer 38 van de wereld, duidelijk af en kon hij niet meer mee in het tempo en solide spel van Djokovic. De 23-voudig grandslamwinnaar neemt het in de vierde ronde op tegen de Kroaat Borna Gojo, de nummer 105 van de wereldranglijst.

Bron: discovery+

„Ik heb de rest van het deelnemersveld hiermee een boodschap gestuurd. Ik kan nog steeds een vijfsetter aan, ook tot diep in de nacht”, zei Djokovic na de partij. „Tijdens een pauze heb ik mezelf even in de spiegel een korte peptalk gegeven. Ik heb mezelf ook uitgelachen, omdat ik boos was over mijn niveau.”

Moeite met hitte

De 36-jarige Serviër leek moeite te hebben met de hitte in New York, maar boog toch voor achtste keer op een grandslamtoernooi een 2-0-achterstand in sets om in een overwinning. Op de US Open was hem dat voor het laatst in 2011 in een halve finale tegen Roger Federer gelukt.

Met de 25-jarige Gojo treft Djokovic nu een tegenstander die dit jaar op de US Open nog geen set verloor.

Stunt: Rybakina naar huis

Sorana Cirstea heeft in de derde ronde van de US Open de als vierde geplaatste Elena Rybakina uitgeschakeld. Cirstea won in drie sets van de voor Kazachstan uitkomende voormalig Russische: 6-3 6-7 (6) 6-4. Het is de eerste keer dat ze zich in New York voor de vierde ronde heeft geplaatst.

Elena Rybakina ging onderuit tegen Sorana Cristea Ⓒ ANP/HH

Rybakina had zich in alle rust kunnen voorbereiden nadat haar tegenstander in de tweede ronde, de Australische Ajla Tomljanovic, zich had teruggetrokken. Maar de winnares van de toernooien van Indian Wells en Rome dit jaar kende een moeizame start. Na herstel in de tweede set keek ze in de beslissende derde set snel tegen een 4-1-achterstand aan. Rybakina bleef knokken, maar zag de partij na een dubbele fout verloren gaan.

Cirstea (33) neemt het in de vierde ronde op tegen de Zwitserse Belinda Bencic.

Coco Gauff Ⓒ ANP/HH

Ook Coco Gauff had het lastig in haar partij uit de derde ronde. Maar de 19-jarige Amerikaanse, een van de favorieten voor de titel, knokte zich voorbij de Belgische Elise Mertens: 3-6 6-3 6-0. Gauff treft in de achtste finales de 14 jaar oudere Deense Caroline Wozniacki, die op haar eerste grandslamtoernooi in 3,5 jaar te sterk was voor de Amerikaanse Jennifer Brady: 4-6 6-3 6-1.

Bekijk ook: Koolhof met Skupski naar derde ronde dubbelspel op US Open