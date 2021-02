PSV-coach Schmidt cryptisch: ’Dit was onmogelijk, maar het is ons gelukt’

PSV noteerde in Den Haag 34 doelpogingen, waarvan vijftien op doel. Alleen Donyell Malen wist twee keer te scoren. Schmidt: „Nee, ik heb niet zoveel van dit soort wedstrijden meegemaakt. Een keertje in de Champions League, volgens mij. Soms gaat het in voetbal zo.”

Volgens Schmidt was het geen gebrek aan ervaring waardoor PSV de voorsprong in blessuretijd uit handen gaf. „We kunnen overal over spreken, over ervaring of slimheid. Maar daar had het vandaag niets mee te maken. We hadden deze wedstrijd gewoon moeten winnen.”

Bij aanvoerder Denzel Dumfries, die alleen het laatste kwartier meedeed, kwam het puntenverlies hard aan. „We hadden vandaag veel kansen, maar de bal moet er dan wel in. Op dat soort momenten missen we scherpte en venijn”, zei hij. „Zorgen maak ik me niet, maar dit is wel vervelend. Je roept het over jezelf af. Dit mag niet gebeuren.”

ADO blij en verbaasd

ADO-trainer Ruud Brood hield er zaterdag geen rekening meer mee dat zijn elftal nog een punt zou pakken. Dankzij Kramer gebeurde dat toch nog: 2-2. „Ik dacht dat hij zijn rug zou breken”, grapte Brood over de lange Kramer.

„We hebben goed gekeken naar de kwaliteiten van PSV”, aldus Brood. „Tot aan de strafschop halverwege de eerste helft, verdedigden we volgens mij redelijk. Toen die strafschop er niet in ging en wij kort daarna zelf scoorden, kregen we wel een boost. Ook dankzij de reddingen van onze doelman Martin Fraisl hadden we in de rust wel het idee dat er iets te halen viel.”

