Balende Groenewegen: ’Ik was niet honderd procent fit’

Groenewegen had naar eigen zeggen nog teveel last van zijn val in de eerste etappe. Die fysieke ongemakken speelden hem parten. „Die jongens deden het heel goed, maar ik was nog niet honderd procent. We hebben de power van de ploeg niet benut. Maar ik heb gewoon wat dagen nodig om te herstellen”, liet Groenewegen, die als vijfde eindigde, weten bij de NOS.

„Als ik echt honderd procent ben, kan ik veel beter sturen. Dat was nu niet het geval. Dan kan je redelijk sprinten, maar het gaat om winnen. Ik herstel wel snel, maar hoop dat het met een rustdag wat beter wordt. We weten hoe ik ben in de sprint als ik goed ben. Die val in de eerste etappe was wel even zuur, want je hoopt zo niet te beginnen. Maar we komen er wel doorheen.”