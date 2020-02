Elftal van de Week: Berghuis torent boven iedereen uit

De buitenspeler maakte tegen PEC twee goals (de 2-2 en de 3-3) en bereidde één treffer voor. Telesport-rapporteur Kees Kist beloonde de zestienvoudig Oranje-international met een 8, het hoogste cijfer van deze speelronde.

Bij Ajax, dat ondanks pover spel met 3-0 won van RKC, blonken met name Donny van de Beek (7,5) en Nicolas Tagliafico (7) uit.

Ook PSV, dat bij ADO Den Haag voor het eerst sinds september een uitduel won, levert twee spelers: Denzel Dumfries en Mohamed Ihattaren. Beiden werden beoordeeld met een 7.

Deyovasio Zeefuik is ook van de partij. De FC Groningen-back was met zijn optreden tegen Sparta (2-1 zege) goed voor een 7 en daarmee blijft hij koploper Telesport Voetballer van het Jaar-klassement. Echter: de spelers van Ajax, AZ, Feyenoord en FC Utrecht zijn in de huidige rangschikking niet meegenomen. Hen wacht namelijk nog een inhaalduel.

Bekijk hieronder het volledige Elftal van de Week: