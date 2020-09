Mick Schumacher wil record van vader straks weer afnemen van Lewis Hamilton

Michael Schumacher veroverde in totaal zeven keer de wereldtitel in de koningsklasse. In totaal won hij 91 races. Eentje meer dan de huidige heerser in de sport, Lewis Hamilton.

Het lijkt echter een kwestie van tijd voordat de Brit van Mercedes op gelijke hoogte komt met de illustere Duitser, wiens precieze toestand sinds het ski-ongeval in 2013 nog steeds onbekend is. Als het aan het Mick Schumacher komt het record op den duur weer op naam van een Schumacher.

„Mijn vader zei altijd dat records er zijn om verbroken te worden en we bekijken het ook van de positieve kant. Het is goed voor de sport. Lewis is heel invloedrijk geweest. Het volgende doel zou dan zijn, als ik de stap naar de Formule 1 zet, dat record opnieuw te verbreken”, aldus de 21-jarige Duitser tegenover Crash.net.

Schumi Junior mocht vorig jaar april namens Ferrari al eens een aan een testdag deelnemen. Inmiddels wordt zijn naam steeds vaker in verband gebracht met een zitje bij het F1-team van Alfa Romeo, waar op dit moment Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi onder contract staan.