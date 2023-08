Paralympische atleet zonder armen krijgt horloge cadeau: ’Hoe laat is het? Wereldkampioenentijd!’

De wielrenner in kwestie is Ricardo Ten, een Spaanse paralympiër die ook een achtergrond heeft in het paralympisch zwemmen. De nu 48-jarige Ten verloor op achtjarige leeftijd zijn armen en linkerbeen na een incident waarbij hij geëlektrocuteerd werd door hoogspanningskabels. 75% van zijn lichaam is ook getekend door brandwonden.

Bij de pakken neerzitten deed Ten niet, want hij stortte zich op het sporten. Met succes, want zo stond hij als zwemmer op de Paralympische Spelen van Atlanta (1996), Sydney (2000), Beijing (2008), Londen (2012) en Rio (2016). Na die laatste Spelen gooide hij het over een andere boeg en probeerde hij het als wielrenner. Hij nam zo deel aan de Paralympische Spelen van Tokio (2021).

Het absolute summum bereikte Ten echter afgelopen week. Op het WK in Glasgow veroverde de Spanjaard in totaal drie gouden plakken in het paracycling (in de tijdrit op de weg, in de scratch en het omnium). Enorm trots mocht Ten zijn regenboogtrui en gouden plak op het podium in ontvangst nemen.

Ricardo Ten vlak na zijn knappe prestatie. Ⓒ ANP/HH

Wat ook niet ontbrak: het horloge van Tissot, partner van de UCI. In principe een leuk extraatje, maar laat Ten nu net zijn twee onderarmen missen. Het oogde dan ook nogal knullig toen UCI-voorzitter David Lappartient het horloge overhandigde aan de Spaanse paralympiër. Het filmpje van het tafereel ging viraal en is intussen al meer dan 3 miljoen keer bekeken.

Maar Ten zelf trok het zich niet aan. Op zijn eigen Twitter-account plaatste hij een amusant filmpje waarin hij het horloge van Tissot om zijn arm draagt. „Ricardo, hoe laat is het?”, vraagt iemand hem. „It’s world champion time”, schreeuwt hij het vervolgens uit.

De Spanjaard reageerde ook op de ’blunder’ van de UCI onder een nieuwsbericht op Twitter. „Ik ben erg blij dat ik twee TISSOT’s gewonnen heb, één voor elke arm. Maar vooral voor wat het betekent voor het paralympisch wielrennen, totale inclusie van de sport op het hoogste niveau.”