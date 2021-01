Arsenal verslaat Newcastle United opnieuw

Eerder deze maand was Arsenal in de FA Cup na verlenging met 2-0 te sterk voor Newcastle.

Arsenal kwam pas na de rust tot scoren. Pierre-Emerick Aubameyang (twee) en Bukayo Saka brachten de treffers op hun naam.

Middenmoter Arsenal is aan een sterke serie bezig in de Premier League. Uit de laatste vijf competitieduels pakten de ’Gunners’ dertien punten. Nummer 15 Newcastle daarentegen heeft in de laatste negen wedstrijden, in alle competities, niet meer gewonnen.