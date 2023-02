Max Verstappen erg tevreden: ’Auto voelt heel goed’

Verstappen kwam de hele donderdag in actie en reed ook vrijdagmiddag in de RB19. „We hebben heel positieve testdagen gehad”, zegt hij. „De auto werkte en voelde heel goed. We hebben de nodige dingen uitgeprobeerd. Ik genoot ervan om in de auto te rijden.”

Red Bull wordt door vriend en vijand alweer gebombardeerd tot topfavoriet. „De auto verschilt wel iets in vergelijking met vorig jaar, dus hij rijdt ook iets anders. Dat heeft ook te maken met de nieuwe banden”, vertelt Verstappen in Bahrein, waar hij nog geen race won als Formule 1-coureur. „Overall gezien is de auto zeker verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Toen was het overgewicht aan het begin het grootste probleem. We hebben veel geleerd en hopelijk kunnen we volgende week gelijk goed beginnen.”