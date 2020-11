Weer blessure Jasper Cillessen

De blessure komt voor Cillessen op een zeer ongelukkig moment. De goalie was door eerder blessureleed zijn basisplaats kwijtgeraakt bij Los Che aan Jaume Domenech, maar mocht volgens Spaanse media in de topper van aanstaande zondag - tegen Real Madrid - waarschijnlijk weer onder de lat staan. Valencia meldt zelf nog niks over de blessure van zijn doelman.

Voor Cillessen komen ook de drie aanstaande duels met Oranje in gevaar. Nederland oefent op 11 november eerst in eigen huis tegen Spanje, alvorens het 15 en 18 november uitkomt in de Nations League tegen respectievelijk Bosnië en Herzegovina (thuis) en Polen.

Naast Cillessen had bondscoach Frank de Boer ook doelmannen Marco Bizot (AZ) en Tim Krul (Norwich) geselecteerd.