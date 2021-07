Sport Kort: Basketballers van Milwaukee Bucks naar finale NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketballers van Milwaukee Bucks naar finale NBA

07.07 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben de finale van de NBA bereikt door in de eindstrijd van de Eastern Conference Atlanta Hawks te verslaan. Het zesde duel van de best-of-sevenserie werd zaterdag in Atlanta gewonnen met 118-107, waardoor de ploeg van coach Mike Budenholzer met een 4-2-overwinning doorgaat naar de finale.

De Bucks staan voor eerst in de NBA Finals sinds 1974. Ze treffen daarin Phoenix Suns, dat in de Western Conference Finals met 4-2 te sterk was voor Los Angeles Clippers. Het eerste finaleduel wordt dinsdag gespeeld.

In het zesde duel tegen de Hawks moesten de Bucks het opnieuw stellen zonder de geblesseerde sterspeler Giannis Antetokounmpo. Khris Middleton was zaterdag met 32 punten de topschutter aan de zijde van de Bucks. Jrue Holiday scoorde 27 punten. Brook Lopez, de ster van de vorige wedstrijd, hielp de ploeg dit keer met 13 punten aan een overwinning.