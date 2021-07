Sport Kort: Messi leidt Argentinië naar halve finale tegen Colombia

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Messi leidt Argentinië naar halve finale tegen Colombia

09.07 uur: Met twee assists en een doelpunt heeft Lionel Messi de nationale voetbalploeg van Argentinië mede aan een plek in de halve finales van de Copa América geholpen. De Argentijnen versloegen Ecuador met 3-0. Tot een duel met zijn goede vriend Luis Suárez komt het niet. De komende tegenstander is Colombia dat Uruguay na strafschoppen versloeg.

Messi, wiens toekomst bij FC Barcelona onzeker is nu zijn contract is afgelopen, bereidde doelpunten van Rodrigo De Paul, kort voor rust, en Lautaro Martínez voor. Die tweede treffer viel in de 84e minuut en besliste in feite het duel. Messi schoot in de extra tijd nog raak uit een vrije trap. Kort ervoor had de Ecuadoraanse verdediger Piero Hincapié een rode kaart gekregen.

Messi heeft de Copa América nog niet op zijn erelijst staan. Drie keer ging hij met Argentinië onderuit in de finale: in Venezuela 2007, in Chili 2015 en in de Verenigde Staten 2016.

Dinsdag neemt Argentinië het in Brasilia op tegen Colombia om een plaats in de finale. In de Braziliaanse hoofdstad eindigde het duel tussen de Colombianen en Uruguay in 0-0. In de strafschoppenserie was Colombia met 4-2 de beste.

In de andere halve finale staan Brazilië en Peru tegenover elkaar.

Basketballers van Milwaukee Bucks naar finale NBA

07.07 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben de finale van de NBA bereikt door in de eindstrijd van de Eastern Conference Atlanta Hawks te verslaan. Het zesde duel van de best-of-sevenserie werd zaterdag in Atlanta gewonnen met 118-107, waardoor de ploeg van coach Mike Budenholzer met een 4-2-overwinning doorgaat naar de finale.

De Bucks staan voor eerst in de NBA Finals sinds 1974. Ze treffen daarin Phoenix Suns, dat in de Western Conference Finals met 4-2 te sterk was voor Los Angeles Clippers. Het eerste finaleduel wordt dinsdag gespeeld.

In het zesde duel tegen de Hawks moesten de Bucks het opnieuw stellen zonder de geblesseerde sterspeler Giannis Antetokounmpo. Khris Middleton was zaterdag met 32 punten de topschutter aan de zijde van de Bucks. Jrue Holiday scoorde 27 punten. Brook Lopez, de ster van de vorige wedstrijd, hielp de ploeg dit keer met 13 punten aan een overwinning.