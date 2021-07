Sport kort: Mountainbikster Loana Lecomte toont topvorm in aanloop naar Tokio

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Lecomte maakt favorietenstatus voor Spelen waar

14.31 uur: Mountainbikester Loana Lecomte heeft ook de vierde wereldbekerwedstrijd cross-country van dit seizoen gewonnen. In het Franse Les Gets was de pas 21-jarige Française opnieuw een klasse apart. Lecomte, in 2020 wereldkampioen bij de beloften, won dit jaar alle wereldbekerwedstrijden. Op ruime afstand finishte de Zweedse Jenny Rissveds als tweede. De Britse Evie Richards werd derde. Beste Nederlandse was Anne Tauber op de zesde plaats.

Lecomte had de beste start in het regenachtige Les Gets, waar een technisch parcours lag. Na een ronde volgden haar landgenote Pauline Ferrand-Prévot, Rissveds en de Australische Rebecca McConnell op iets meer dan 10 seconden. Tauber en Anne Terpstra, de Nederlandse troeven voor de Olympische Spelen, moesten al heel wat meer tijd toegeven. Met name Terpstra had het lastig. Regerend wereldkampioen Ferrand-Prévot verloor de aansluiting na een val, waarna Lecomte haar voorsprong op al haar concurrentes alleen maar verder uitbreidde.

Voormalig Frans international Vieira nieuwe coach Crystal Palace

14.25 uur: Crystal Palace heeft de Fransman Patrick Vieira aangesteld als trainer. De voormalig international, die acht seizoenen in Engeland voor stadgenoot Arsenal uitkwam, heeft een contract voor drie jaar getekend bij de club uit Londen. Hij volgt Roy Hodgson op, die zijn loopbaan als manager beëindigde.

Vieira speelde 396 duels voor Arsenal onder zijn landgenoot Arsène Wenger, waarmee hij in die periode drie landstitels en vier FA Cups veroverde. Zes keer werd hij gekozen voor het elftal van het jaar van de Premier League. Na zijn verblijf bij Arsenal voetbalde hij één seizoen bij Juventus om daarna met Internazionale en Manchester City nog de nodige successen te behalen. Met Inter werd Vieira drie keer kampioen in de Serie A en twee keer bekerwinnaar. Met City won hij eenmaal de FA Cup. In 2011 sloot hij zijn loopbaan af.

De 45-jarige Vieira werd met zijn land wereldkampioen in 1998 en twee jaar later Europees kampioen. Als trainer werkte hij daarna in de jeugd bij Manchester City en als hoofdcoach bij New York City en Nice. Bij die laatste club volgde in december ontslag.

Basketballers van Milwaukee Bucks naar finale NBA

07.07 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben de finale van de NBA bereikt door in de eindstrijd van de Eastern Conference Atlanta Hawks te verslaan. Het zesde duel van de best-of-sevenserie werd zaterdag in Atlanta gewonnen met 118-107, waardoor de ploeg van coach Mike Budenholzer met een 4-2-overwinning doorgaat naar de finale.

De Bucks staan voor eerst in de NBA Finals sinds 1974. Ze treffen daarin Phoenix Suns, dat in de Western Conference Finals met 4-2 te sterk was voor Los Angeles Clippers. Het eerste finaleduel wordt dinsdag gespeeld.

In het zesde duel tegen de Hawks moesten de Bucks het opnieuw stellen zonder de geblesseerde sterspeler Giannis Antetokounmpo. Khris Middleton was zaterdag met 32 punten de topschutter aan de zijde van de Bucks. Jrue Holiday scoorde 27 punten. Brook Lopez, de ster van de vorige wedstrijd, hielp de ploeg dit keer met 13 punten aan een overwinning.