Sport kort: Wil Besseling en Darius van Driel op 17e plek in Ierland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golfers Besseling en Van Driel gezamenlijk op 17e plek in Ierland

19:00 uur De Nederlandse golfers Wil Besseling en Darius van Driel zijn bij het Iers Open gezamenlijk op de zeventiende plek geëindigd. Beiden kwamen na vier dagen uit op een score van 278 slagen (-10).

Van Driel steeg achttien plaatsen in het eindklassement dankzij een sterke slotronde van 67 slagen (-5) op het Mount Juliet Estate in Thomastown. Besseling klom met een vierde omloop van 69 slagen nog vier plaatsen in de eindrangschikking.

De Australiër Lucas Herbert (25) won het toernooi met een totaal van 269. Het was zijn tweede eindzege op de Europese Tour.

Joost Luiten kwam in Ierland na twee matige ronden niet door de schifting.

Motorcrosser Herlings wint Grote Prijs van Italië

18:14 uur Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Italië gewonnen. De Nederlander stelde zijn eerste seizoenszege veilig met winst in de tweede manche op het kletsnatte en modderige circuit in Maggiora. Hij was in de eerste race op de zesde plek geëindigd.

Herlings belandde met landgenoot Glenn Coldenhoff en de Italiaan Antonio Cairoli op 40 punten na twee manches. Dankzij zijn overwinning in de tweede race ging de eindzege in de Grand Prix van Italië naar de wereldkampioen van 2018.

Coldenhoff eindigde in Italië als vierde en als tweede. Calvin Vlaanderen (18e) en Brian Bogers (22e) vervulden in de derde GP van het seizoen een bijrol.

In het WK-klassement leidt titelverdediger Tim Gajser met 124 punten. De Sloveen moest in Italië genoegen nemen met de zevende plaats in het eindklassement. Herlings heeft als nummer 2 in de WK-stand nog maar 6 punten minder dan Gajser. De Brabander begon het nieuwe seizoen met de tweede plek in Rusland en eindigde vorig weekeinde als derde in de Grote Prijs van Groot-Brittannië.

De volgende Grand Prix is op 18 juli in Nederland op het crosscircuit in Oss.

Amazone Thijssen wint Grote Prijs van Rotterdam

17:38 uur Sanne Thijssen heeft zondag op het hippische festijn CHIO in het Kralingse Bos de Grote Prijs van Rotterdam gewonnen. De Nederlandse amazone was met Con Quidam de beste in de barrage. Kim Emmen eindigde als derde, met Jack van het Dennenhof. Tussen hen in klasseerde de Amerikaan McLain Ward zich als tweede.

Als eerste starter van de 15 combinaties die zich voor de extra ronde hadden geplaatst zette Thijssen een prestatie neer waar niemand meer aan kon tippen. Vier Nederlanders hadden zich voor de barrage geplaatst, Gerben Morssink (Navarone) werd achtste, Jack Ansems (Fliere Fluiter) vijftiende.

Van der Mark weer vijfde in WK superbike Donington Park

17:22 uur Motorcoureur Michael van der Mark is ook in de tweede race op het circuit van het Engelse Donington Park als vijfde geëindigd in het WK Superbike. De Nederlander gaf zondag op zijn BMW ruim 13 seconden toe op de Turk Toprak Razgatlioglu, die evenals in de eerste race op zaterdag zegevierde op zijn Yamaha.

Regerend wereldkampioen Jonathan Rea (Kawasaki) viel in de tweede race uit toen hij aan kop reed. De Brit miste voor de eerste keer dit seizoen het podium.

Van der Mark is bezig aan zijn eerste seizoen bij het fabrieksteam van BMW. Hij staat in de tussenstand op de achtste plek. Razgatlioglu is de nieuwe leider in het WK-klassement met een voorsprong van 2 punten op Rea.

De volgende manche van het WK Superbike is in Assen (23-25 juli).

Wimbledon stroomt vol vanaf kwartfinales

15.46 uur: De tennissers op Wimbledon zullen vanaf de kwartfinales weer voor volledig gevulde tribunes spelen. De capaciteit voor de wedstrijden op het Centre Court en Court 1 wordt vanaf dat moment weer maximaal benut. Dat heeft de All England Club zondag bekendgemaakt.

„Dit betekent dat er voor het eerst sinds de coronapandemie begon stadions volledig uitverkocht zullen zijn in het Verenigd Koninkrijk”, meldt de organisatie. De kwartfinales bij de mannen en de vrouwen gaan dinsdag van start. Voor de finales, die volgend weekend plaatsvinden, was al voorzien dat de capaciteit zou worden opgetrokken naar 100 procent. In de eerste week mocht maximaal de helft van het aantal stoeltjes worden bezet.

Toeschouwers moeten bij hun aankomst nog altijd een veiligheidsdocument voorleggen zoals een bewijs van volledige vaccinatie, een negatieve coronatest of immuniteit na een recente infectie. Ze moeten mondkapjes dragen wanneer ze op het complex rondwandelen, maar die verplichting geldt niet wanneer ze op de tribune zitten.

Lecomte maakt favorietenstatus voor Spelen waar

14.31 uur: Mountainbikester Loana Lecomte heeft ook de vierde wereldbekerwedstrijd cross-country van dit seizoen gewonnen. In het Franse Les Gets was de pas 21-jarige Française opnieuw een klasse apart. Lecomte, in 2020 wereldkampioen bij de beloften, won dit jaar alle wereldbekerwedstrijden. Op ruime afstand finishte de Zweedse Jenny Rissveds als tweede. De Britse Evie Richards werd derde. Beste Nederlandse was Anne Tauber op de zesde plaats.

Lecomte had de beste start in het regenachtige Les Gets, waar een technisch parcours lag. Na een ronde volgden haar landgenote Pauline Ferrand-Prévot, Rissveds en de Australische Rebecca McConnell op iets meer dan 10 seconden. Tauber en Anne Terpstra, de Nederlandse troeven voor de Olympische Spelen, moesten al heel wat meer tijd toegeven. Met name Terpstra had het lastig. Regerend wereldkampioen Ferrand-Prévot verloor de aansluiting na een val, waarna Lecomte haar voorsprong op al haar concurrentes alleen maar verder uitbreidde.

Voormalig Frans international Vieira nieuwe coach Crystal Palace

14.25 uur: Crystal Palace heeft de Fransman Patrick Vieira aangesteld als trainer. De voormalig international, die acht seizoenen in Engeland voor stadgenoot Arsenal uitkwam, heeft een contract voor drie jaar getekend bij de club uit Londen. Hij volgt Roy Hodgson op, die zijn loopbaan als manager beëindigde.

Vieira speelde 396 duels voor Arsenal onder zijn landgenoot Arsène Wenger, waarmee hij in die periode drie landstitels en vier FA Cups veroverde. Zes keer werd hij gekozen voor het elftal van het jaar van de Premier League. Na zijn verblijf bij Arsenal voetbalde hij één seizoen bij Juventus om daarna met Internazionale en Manchester City nog de nodige successen te behalen. Met Inter werd Vieira drie keer kampioen in de Serie A en twee keer bekerwinnaar. Met City won hij eenmaal de FA Cup. In 2011 sloot hij zijn loopbaan af.

De 45-jarige Vieira werd met zijn land wereldkampioen in 1998 en twee jaar later Europees kampioen. Als trainer werkte hij daarna in de jeugd bij Manchester City en als hoofdcoach bij New York City en Nice. Bij die laatste club volgde in december ontslag.

Basketballers van Milwaukee Bucks naar finale NBA

07.07 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben de finale van de NBA bereikt door in de eindstrijd van de Eastern Conference Atlanta Hawks te verslaan. Het zesde duel van de best-of-sevenserie werd zaterdag in Atlanta gewonnen met 118-107, waardoor de ploeg van coach Mike Budenholzer met een 4-2-overwinning doorgaat naar de finale.

De Bucks staan voor eerst in de NBA Finals sinds 1974. Ze treffen daarin Phoenix Suns, dat in de Western Conference Finals met 4-2 te sterk was voor Los Angeles Clippers. Het eerste finaleduel wordt dinsdag gespeeld.

In het zesde duel tegen de Hawks moesten de Bucks het opnieuw stellen zonder de geblesseerde sterspeler Giannis Antetokounmpo. Khris Middleton was zaterdag met 32 punten de topschutter aan de zijde van de Bucks. Jrue Holiday scoorde 27 punten. Brook Lopez, de ster van de vorige wedstrijd, hielp de ploeg dit keer met 13 punten aan een overwinning.