Frenkie de Jong: ’Ik maak me niet druk om Matthijs’

„We vlogen gelijk na onze wedstrijd in Pamplona terug naar Barcelona.” Via internet zag hij wel van alles voorbijkomen. „Stel dat het een mindere wedstrijd was, dan maak ik me echt niet druk. Ik weet dat Matthijs meer dan genoeg kwaliteiten heeft om bij Juve te slagen.”

Ook volgens Virgil van Dijk, zijn kompaan in het hart van de verdediging bij Oranje, oogde De Ligt niet als een aangeslagen bokser. „Dat had ik ook niet verwacht. Matthijs is er heel rustig onder. Natuurlijk heb ik er met hem wel heel kort even over gesproken. Dat was in het begin. Daarna ging de focus op hetgeen ons als koppel staat te wachten tegen Duitsland.”