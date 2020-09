Mathieu van der Poel past voor WK

De mannen rijden een afstand van 259,2 kilometer en moeten 5000 hoogtemeters bedwingen. Van der Poel zal zich vooral richten op de klassiekers met als hoofddoelen de Ronde van Vlaanderen op 18 en Parijs-Roubaix op 25 oktober.

Vorig jaar leek Van der Poel op weg naar de regenboogtrui, maar werd hij in het hondenweer van het Britse Yorkshire geveld door een hongerram. Eerder dit jaar liet de kersverse Nederlands kampioen al weten dat de WK op 27 september, aanvankelijk gepland in Zwitserland, niet tot zijn doelen behoorde omdat ook daar het parcours te lastig was. De WK is verplaatst naar Italië, omdat de Zwitserse autoriteiten de organisatie wegens corona niet zagen zitten.

Beste vorm Van der Poel in zicht

Van der Poel begint na een moeizame opstartfase na de coronapauze overigens steeds beter in vorm te komen. Zondag won hij met groot machtsvertoon de voorlaatste etappe van Tirreno-Adriatico. Deze maandag zal er worden afgesloten met een individuele tijdrit.

In de mannenploeg van bondscoach Koos Moerenhout zullen in ieder geval ook Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk ontbreken. Zowel Kruijswijk (die terugkeert van een schouderblessure) als Kelderman bereidt zich voor op de Giro d’Italia. De laatste laat net als Van der Poel in Tirreno zien dat hij over een goede vorm beschikt. Hij staat zesde in het algemeen klassement en kan met een sterke tijdrit wellicht nog een podiumplaats afdwingen.

Tom Dumoulin met de gouden plak in 2017. Ⓒ ANP/HH

Dumoulin heeft er zin in

Tom Dumoulin heeft aangegeven dat hij er wel oren naar heeft om op vrijdag 25 september een gooi te doen naar zijn tweede wereldtitel tijdrijden. In 2017 reed hij in het Noorse Bergen oppermachtig naar de regenboogtrui.

Van Vleuten wil nieuwe titel

Bij de vrouwen hoopt Annemiek van Vleuten eveneens te vlammen in de tijdrit (24 september) en daarna haar wereldtitel te prolongeren. Gezien haar vorm en het lastige parcours is ze ook de topfavoriet. Ze werd vorige maand al Europees kampioen op de weg en boekte na de coronapauze al zes zeges, tevens leidt ze nu in de Giro voor vrouwen. De vrouwen leggen op zaterdag 26 september in totaal 144 kilometer af tijdens de WK en overbruggen 2750 hoogtemeters.