Rekik heeft geen last van Vidal

De Chileense middenvelder kampt met een spierblessure en mist daardoor de competitiewedstrijd in Berlijn tegen het Hertha BSC van Karim Rekik. De Duitse kampioen moet het ook stellen zonder de geblesseerde doelman Manuel Neuer en de al langer afwezige verdediger Juan Bernat.

"We moeten winnen, dat is het enige wat telt'', zei Arjen Robben. Bayern München verspeelde vorige week in de Bundesliga voor eigen publiek punten tegen VfL Wolfsburg (2-2) en ging woensdag in de Champions League hard onderuit bij Paris Saint-Germain (3-0).

Het leidde tot het ontslag van trainer Carlo Ancelotti. De Fransman Willy Sagnol, oud-speler van Bayern, zit voorlopig als interim-hoofdtrainer op de bank. Sagnol maakte in 2006 uitgerekend tegen Hertha BSC zijn laatste doelpunt in de Bundesliga.