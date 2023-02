Nathan Aké met nonchalant ManCity niet voorbij Leipzig in Champions League

Trainer Pep Guardiola begon het treffen met de Duitse ploeg zonder de zieke Kevin De Bruyne, maar wel weer met Aké in de basis. Hij was weer als linksback geposteerd. De laatste twee wedstrijden had Guardiola een experiment gedaan met een soort 3-2-4-1-opstelling, met Aké als een van de drie verdedigers. Tegen Arsenal had het pas na een omzetting succes, terwijl tegen Nottingham Forest ondanks een karrenvracht aan kansen punten werden verspeeld. Nu greep hij terug naar zijn oude concept.

Met in de wetenschap dat de missie om met City de Champions League te winnen nog altijd niet is gelukt, wist ’Pep’ als geen ander dat er ook al over Leipzig gestruikeld kon worden. Een goed resultaat in Duitsland neerzetten was dus het devies. Daar leek het in het eerste half uur nog niet echt op. City ’domineerde’ wel, maar met het vele balbezit werden geen kansen geschapen vooralsnog.

Knullig balverlies

Dat hoefde ook niet, want knullig balverlies op het middenvelder bezorgde Riyad Mahrez ineens een vrije doortocht. Met links plaatste hij de bal in de hoek: 0-1 in de 27e minuut. Voormalig Heracles Almelo-keeper Janis Blaswich was kansloos. Maar veel hoogtepunten hadden de eerste 45 minuten niet in de toch wel gezapige Champions League-wedstrijd. Leipzig was machteloos, City een beetje besluiteloos. Met 74 procent balbezit.

Arbiter van dienst Serdar Gözübüyük had een makkelijke eerste helft, al had hij Lukas Klostermann wel geel mogen geven na vasthouden van Jack Grealish. Ook in de tweede helft leek het erop dat City er met de handrem op speelde, met in het achterhoofd de razendspannende ontknoping in de Premier League in het vooruitzicht.

Uit ander vaatje tappen

Benjamin Henrichs - invaller na rust - mocht zowaar eerst aanleggen en even later ook koppen richting het doel van Ederson, maar echt grote kansen waren dit niet. Wel in de 55e minuut: hij kreeg ineens in de zestienmeter een vrije schietkans, maar schoof de bal nét naast. Daar ontsnapte City. RB Leipzig tapte uit een ander vaatje (blikje?) na rust.

André Silva mocht vanaf de zijkant ook zomaar opstomen richting sluitpost Ederson, maar de Braziliaanse keeper liet zich niet verrassen door het wippertje van de Portugees. Trainer Marco Rose besloot steraanvaller Christopher Nkunku te brengen.

Weer een keepersfout in Champions League

Aan de andere kant zagen we Erling Haaland pas na driekwart wedstrijd een actie maken. Hij schoot de bal echter net naast. Maar de 1-1 aan de andere kant kwam wel en was niet onterecht te noemen. Waren het Alisson Becker en Thibaut Courtois dinsdagavond die als doelmannen de mist ingingen, nu zat Ederson bij een voorzet vanaf links er helemaal naast. Josko Gvardiol mocht daardoor vrij binnenkoppen in de 70e minuut: 1-1.

Toch had Ilkay Gundogan de 1-2 moeten maken, maar zijn inzet was net niet genoeg naar de hoek, waardoor Blaswich kon redden. De Citizens besloten wat meer met de rem erop te spelen, want Leipzig speelde ’hoger’, waardoor de equipe van Guardiola moest oppassen voor een tweede tegentreffer. Die kwam er dan niet meer, maar het gelijkspel zal Guardiola onmogelijk tevreden stellen.