US Open: Zverev naar halve eindstrijd

Coric begon voortvarend aan het duel en pakte in 25 minuten de eerste set. In de tweede set liep hij uit naar 4-2, maar langzaam maar zeker kantelde het duel; Coric begon steeds meer te twijfelen, terwijl Zverev steeds minder onnodige fouten maakte.

Zverev haalde geen hoog niveau, maar stond er telkens op de belangrijke momenten. Via een tiebreak haalde hij de tweede set binnen na een reeks missers van Coric en dat scenario herhaalde zich een set later. Aan één break had Zverev genoeg voor winst van de vierde set; na drieënhalf uur maakte hij het af op eigen opslag.

Coric bleef vechten voor wat hij waard was, maar een nieuwe stunt zoals tegen Stefanos Tsitsipas zat er niet meer in. De nummer 32 van de wereld overleefde tegen Tsitsipas zes wedstrijdpunten.

Voor Zverev is het zijn tweede halvefinaleplaats op een grandslamtoernooi van het jaar. Hij begon het seizoen met een plek bij de laatste vier op de Australian Open, waar hij verloor van Dominic Thiem.

Om voor het eerst door te dringen tot de finale moet Zverev zien te winnen van Pablo Carreño Busta uit Spanje of de Canadees Denis Shapovalov.

Jennifer Brady kan juichen. Ⓒ EPA

Vrouwen: primeur voor Brady

Jennifer Brady heeft zich voor het eerst in haar carrière bij de laatste vier geschaard op een grandslamtoernooi. De 25-jarige Brady, de nummer 41 van de wereld, rekende op de US Open in 69 minuten af met Julia Putintseva uit Kazachstan.

Brady is op de US Open nog zonder setverlies. In de vorige ronde was ze verantwoordelijk voor de uitschakeling van voormalig kampioene Angelique Kerber.

De relatief onbekende Amerikaanse is bezig aan een sterke reeks sinds de herstart na de coronapauze. Ze schreef het WTA-toernooi van Lexington, het eerste hardcourttoernooi sinds de coronabreak, op haar naam.

In de halve finales treft Brady de winnares van het duel tussen de Japanse Naomi Osaka en de Amerikaanse Shelby Rogers.