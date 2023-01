PSV gooide ook lijntje uit bij Memphis Depay

Brands incasseerde de nodige kritiek, omdat het lang duurde voor er een vervanger werd aangetrokken na de verkoop van Gakpo en later ook Noni Madueke. „We hebben eerst gekeken wie er in het plaatje paste die we ook voor de langere termijn nodig hebben. Daarvan was niet veel beschikbaar. Dan ga je kijken naar een impuls voor de korte termijn. Aan het einde van de window komen daarvoor de beste opties en dan is het de vraag hoe lang je wil wachten.”

Tsygankov

Voor de Oekraïense vleugelaanvaller Viktor Tsygankov wilde PSV ver gaan, maar een bod van 7,5 miljoen euro was niet voldoende om de aanvaller binnen te halen. „We hebben een serieus bod gedaan, een beter bod dan Girona”, bevestigt Brands. „Maar zijn zaakwaarnemer is de broer van Guardiola en die is mede-eigenaar van Girona. Ik heb Zinchenko nog erbij betrokken om te kijken of hij kon helpen. Die jongen wilde graag naar PSV, maar hij wilde uiteindelijk ook loyaal zijn naar zijn zaakwaarnemer toe. We hebben Arnaut Danjuma geprobeerd, zelfs Memphis Depay nog gebeld. Dan zijn er nog veel namen geweest, die ons zijn voorgehouden, maar met wie we niet hebben gesproken. Intern zijn twee namen overgebleven en daarvan is de keuze gevallen op Thorgan Hazard.”

Hectische weken

Brands draagt het stokje per 1 maart over aan de nieuwe technisch directeur Earnest Stewart. „Ik had niet zo’n drukke window verwacht. Tijdens de kerst is de kalkoen weggevlogen van tafel”, aldus de algemeen directeur die als technisch directeur ad interim de nodige kritiek oogstte. „Dat mensen kritiek op mij hebben, is iets waar ik aan gewend ben. Het is vervelender voor de familie. Mijn vrouw wordt verdrietig en mijn kinderen worden boos. Een volgende keer is iedereen weer tevreden over je en word je geprezen. Zo gaat het in het voetbal.”

PSV weigert miljoenen voor Bakayoko

PSV heeft een bod van Paris Saint-Germain op Johan Bakayoko geweigerd. De Franse topclub had een bedrag van 8 miljoen euro over voor de 19-jarige Belgische aanvaller. Dat bedrag had door bonussen op kunnen lopen tot 15 miljoen.

„Dat zijn van die dingen die je zelfs in de voetballerij niet aan ziet komen. Het zijn vreemde dingen in deze periode”, zei algemeen directeur Marcel Brands dinsdag op de laatste dag van de transfermarkt.

Johan Bakayoko blijft in Eindhoven. Ⓒ ANP/HH

PSG nam maandag contact op met Brands, die vanwege het vertrek van directeur voetbalzaken John de Jong in september deze transferperiode ook de transfers voor zijn rekening neemt. „Ze zeiden letterlijk: hij speelt niet bij jullie en bij ons gaat hij spelen. Volgens mij speelt hij op dezelfde positie als Messi, dacht ik nog. Maar het is wel een compliment aan PSV en Bakayoko dat zo’n club aan dit talent denkt.”

PSV ging niet op de aanbieding in. Brands: „Dit is niet onze visie. We willen talenten uit onze opleiding graag opleiden. En we willen ze wel als ’eindproduct’ afleveren en dat is hij nog niet. We hopen dat hij dat in de toekomst wel gaat worden.”