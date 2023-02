Prestigieuze baan atletiekcoach Bart Bennema in België

Bennema boekte onder auspiciën van de Atletiekunie zowel op de meerkamp als op de sprint mondiale successen als coach van onder andere Dafne Schippers en Nadine Visser. De nu 45-jarige Bennema werd in 2015 uitgeroepen tot ’Coach van het jaar’ op het Nederlandse Sportgala en de internationale Atletiekfederatie. Nadat hij in september 2022 zijn baan als sprint- en hordecoach verloor opteert hij er nu voor om een nieuwe uitdaging aan te gaan in België.

„Technisch directeur van de VAL Rutger Smith had mij gecontacteerd. Ik heb met hem altijd een goed contact onderhouden en ik was ook beschikbaar. Bij de Nederlandse atletiekbond had men andere ideeën en daar paste ik niet in. Het voorbije half jaar heb ik veel nagedacht over wat ik nog wil doen. Ik wilde dolgraag doorgaan als coach. Na gesprekken met Rutger en Fernando ben ik snel tot een positieve conclusie gekomen. Belangrijk voor mij is dat het meerkamp is. Dat is en blijft mijn eerste liefde. Ik miste als sprint- en hordecoach de laatste jaren de multidisciplinariteit van de meerkamp.”

Als doel noemt Bennema het doorgeven van zijn expertise. „België heeft de laatste jaren een mooie traditie opgebouwd in de meerkamp. Er staat momenteel een mooie groep meerkampers. Destijds ben ik begonnen als talentontwikkelingscoach meerkamp in Nederland. Uit de groep waarmee ik toen werkte zijn onder meer Nadine Vissers, Nadine Broersen, Dafne Schippers en Pieter Braun naar de wereldtop doorgestoten. Ik hoop om de kennis van toen mee te nemen en mijn kennis door te geven. Er staat al iets en het lijkt me heel leuk met Fernando samen te werken en voort te bouwen.”