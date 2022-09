Jos Verstappen vereerd door ’mooi gebaar’ van zoon Max

ZANDVOORT

WK-leider Verstappen zei onder meer dat hij op deze manier zijn waardering wilde tonen voor zijn vader, die hem van kinds af aan heeft begeleid. „En dan ook nog eens in Zandvoort, dat is toch iets speciaals”, zegt vader Jos, die een goed gevoel heeft over het komende race-weekeinde.

„Ik ben positief gestemd. Natuurlijk is het altijd even afwachten, want dit jaar laat wel zien dat elke race anders kan zijn. En het zal ook niet zo makkelijk gaan zoals afgelopen weekeinde op Spa-Francorchamps. Er zijn wat reglementswijzigingen geweest na de zomerstop. Misschien hebben andere teams daar meer last van dan wij. Na de eerste twee trainingen op vrijdag weten we meer. Ik denk wel dat hij meedoet om de zege, want dat doet hij dit jaar elke race.

