’Antoine Griezmann lijdt onder ’schrikbewind’ van Lionel Messi bij FC Barcelona’

In France Football doet Olhats, die tot 2017 de zaakwaarnemer van Griezmann was, een boekje open over de macht van Messi bij Barcelona. „Messi is keizer en koning tegelijk en was niet blij met de komst van Antoine. De houding van Messi was betreurenswaardig. Antoine kwam terecht in een zoekende club waar de Argentijn alles te zeggen heeft. Hij voert een schrikbewind bij Barça. Je bent voor of je bent tegen Messi. Ik heb Antoine steeds horen zeggen dat hij geen probleem heeft met Leo, maar andersom heb ik dat nooit gehoord”, is Olhats hard.

Hij vervolgt: „Toen Antoine vorig seizoen bij Barça arriveerde, sprak Messi geen woord met hem en speelde hij hem geen bal aan”, gaat de zaakwaarnemer verder. „Volgens mij heeft hij Antoine een trauma bezorgd, waardoor het voor hem nog moeilijker was om zich te integreren in de groep. Maar hij komt er wel bovenop, Antoine houdt van voetbal en van niets anders.”

’Zo goed hij op het veld is, zo slecht is hij ernaast’

Ook over de hetze rond het mogelijke vertrek van Messi bij Barcelona in de afgelopen transferperiode had Olhats nog wat te zeggen. „Volgens mij zei Messi alleen maar dat hij wilde vertrekken om te zien welke macht hij nog had. Zo goed hij op het veld is, zo slecht is hij ernaast.”

Tijdens zijn eerste seizoen bij Barcelona scoorde Griezmann vijftien keer en gaf hij vier assists in 48 wedstrijden. Dit seizoen zit de Fransman aan twee goals en een assist in negen wedstrijden. Momenteel vertoeft Griezmann bij de Franse nationale ploeg.