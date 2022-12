Ronaldo evenaart record en speelt als invaller 196e interland

Bekijk in ons match center het speelschema en meer.

Ronaldo evenaart met invalbeurt record en speelt 196e interland

17.26 uur: Cristiano Ronaldo is weer een record rijker. De 37-jarige Portugees heeft 196 interlands achter zijn naam staan. Hij evenaarde een wereldrecord dat op naam stond van Bader Al-Mutawa, een voetballer uit Koeweit die ook 196 keer voor zijn nationale ploeg heeft gevoetbald.

Ronaldo mocht in de 51e minuut van de kwartfinale van het WK tegen Marokko invallen. Eerder op het WK vestigde hij ook al een 'wereldrecord' door tegen Ghana te scoren. Hij is nu de eerste speler die op vijf WK's heeft gescoord.

Weer geen basisplek voor Ronaldo

14.52 uur: Sofyan Amrabat begint met Marokko aan de kwartfinale van het WK tegen Portugal. De middenvelder, geboren in Huizen, is op tijd hersteld van een rugblessure. Hij speelde in de achtste finale tegen Spanje met een verdoving.

Hakim Ziyech verschijnt ook aan de aftrap van de eerste kwartfinale ooit van Marokko op een WK. Noussair Mazraoui heeft geen basisplaats. Hij viel tegen Spanje uit met een blessure. Marokko won in de achtste finale na strafschoppen van Spanje, nadat de reguliere speeltijd en verlenging in 0-0 waren geëindigd.

Bij Portugal moet Ronaldo weer op de bank plaatsnemen. Bondscoach Fernando Santos geeft opnieuw de voorkeur aan Gonçalo Ramos, die in de achtste finale tegen Zwitserland driemaal scoorde (6-1).

De kwartfinale tussen Marokko en Portugal begint om 16.00 uur Nederlandse tijd in het Al Thumama-stadion.

Bondscoach Kroatië: Messi krijgt van ons geen ruimte

10:47 uur Bondscoach Zlatko Dalic van Kroatië richt zijn strijdplan voor de halve finale op het WK voetbal tegen Argentinië op Lionel Messi. „We zullen alle details over hoe we hem kunnen stoppen met de grootst mogelijke aandacht bestuderen”, zei hij in aanloop naar de confrontatie komende dinsdag.

„Hij loopt niet veel, hij wacht, en als hij de bal krijgt heeft hij kracht en energie. We moeten oppassen dat we hem niet te veel ruimte geven”, luidde de analyse van Dalic over de spits die dit toernooi al vier keer scoorde en vrijdag in de kwartfinale tegen Oranje de 1-0 voorbereidde en de strafschop voor 2-0 benutte. Messi scoorde ook in de beslissende penaltyreeks na de verlenging.

Nederland-Argentinië trekt ruim 5,6 miljoen kijkers

07:55 uur De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK in Qatar is vrijdagavond door ruim 5,6 miljoen kijkers thuis bekeken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). Het was daarmee het best bekeken programma van de vrijdagavond.

De kwartfinale werd wel minder goed bekeken dan kwartfinales tijdens recente WK’s. De kwartfinale van het WK in 2014, toen Nederland tegen Costa Rica speelde, werd door 7,4 miljoen mensen bekeken. De kwartfinale van Nederland tegen Brazilië in 2010 trok ook ruim 7 miljoen kijkers.

De kijkcijfers naar de groepswedstrijden van Oranje lagen de afgelopen weken lager dan meestal het geval is bij grote toernooien waar Nederland aan meedoet. Maar volgens SKO zijn de cijfers lastig te vergelijken. Het WK in Qatar vindt in de winter plaats, terwijl tot nu toe alle WK’s in de zomer plaatsvonden. Bovendien betreft de berekening van SKO alleen de mensen die thuis kijken naar programma’s, een segment dat de afgelopen jaren langzaam is teruggelopen.

De stichting komt in loop van 2023 met een nieuw systeem, waarmee ook kijkers buitenshuis kunnen worden meegerekend. De best bekeken voetbalwedstrijd van Oranje in de afgelopen kwart eeuw was de halve finale tussen Nederland en Argentinië in 2014. Hier keken op 9 juli van dat jaar ruim 9 miljoen Nederlanders naar.